Возмущенный читатель: законно ли давать школьникам огромное домашнее задание на каникулы?

По словам нашего читателя, 13-летний ребенок часто говорит о том, что не хочет ходить в школу, не хочет так жить, потому что некоторые учителя повышают голос на учеников, ругают за невыполненную домашнюю работу.

«Последней каплей стало то, что классный руководитель написала родителям и ученикам письмо, в котором просит детей вместе с родителями на каникулах сделать презентацию, чтобы после каникул ее защитить. Разрешено ли законом так делать? У родителей во время каникул ребенка есть своя работа, поэтому нет времени заниматься в таком объеме домашними заданиями, - жалуется он. - В конце концов, ребенок может отдохнуть хоть на рождественских каникулах, ведь и так на каждые семидневные каникулы задают что-то читать или что-то еще делать. Ребенок буквально каждое утро, сидя за завтраком, смотрит в учебник, причем мы каждый день ему говорим, чтобы он не делал столько уроки, что он может получить неудовлетворительную оценку и никто дома его ругать за это не будет, но ребенок все равно делает домашнюю работу, объясняя это тем, что учитель будет кричать».

По словам советника отдела по связям с общественностью Министерства образования и науки Елены Земсковой, законом установлены ограничения, обусловленные требованиями в области здравоохранения: нельзя задавать домашнюю работу первоклассникам, а также на следующий день после государственных праздников и на первый день новой четверти.

«То, какие домашние задания можно задавать школьникам и в каком объеме, законом не регулируется. Школы сами определяют организацию домашних заданий для своих учеников, - говорит Земскова. - В целом домашние задания, если они задаются в разумном объеме и для достижения определенных целей, играют важную роль в учебном процессе».

Земскова пояснила, что если в начальных классах цели домашней работы заключаются в первую очередь в воспитании учебных навыков и формировании привычки учиться, то позднее она нацелена скорее на повторение и закрепление материала или исправление полученных оценок.

«Министерство образования придерживается мнения, что домашняя работа в школе нужна только при условии, если она способствует индивидуальному и творческому развитию учащегося, если выполняется для достижения определенных задач, если ее содержание понятно школьнику и если в результате ее выполнения ученик получает обратную связь, которая пригодится ему в дальнейшем обучении, - рассказывает представитель Министерства образования. - Рутинные, однообразные или недостаточно продуманные домашние задания не способствуют развитию ученика и, соответственно, бесполезны. Следует отметить, что речь не идет обо всех заданиях на повторение, которые тоже иногда можно отнести к рутинным, поскольку для закрепления определенных знаний в любом случае требуется упражняться».

По словам Земсковой, в школе может существовать договоренность о том, что домашние задания на выходные или на каникулы не задаются: «Например, по возможности составить расписание таким образом, что в понедельник у детей проходят преимущественно уроки, не предполагающие домашних заданий. Это позволит на выходных отдохнуть от учебы как ученикам, так и их родителям, а для выполнения домашних заданий в школе можно организовать, например, группу продленного дня».

Директор Таллиннской гимназии Ляэнемере Денис Преснецов посоветовал родителям в такой ситуации прежде всего обратиться к учителю-предметнику или классному руководителю. «Окончательно вопрос все равно будет решаться в школе. Родитель в своем письме не совсем точно описывает ситуацию по поводу составления презентации. Классу, который под руководством классного руководителя готовится к защите творческой работы, дано задание внести свою информацию только в шестой и седьмой слайды уже готовой презентации, т.е. сделать два слайда из одиннадцати. Именно так написано классным руководителем в задании, - прокомментировал он ситуацию. - Ученикам объяснено, что и как они должны сделать. Участие учеников седьмого класса в творческой работе было согласовано классным руководителем с родителями класса на первом родительском собрании. У учеников была возможность отказаться от участия. Отказаться ученик может и сейчас, тогда защищать творческую работу он будет в восьмом классе».