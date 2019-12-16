Uber обяжет своих водителей делать во время работы селфи

Компания Uber анонсировала новую функцию по безопасности «Проверка идентификации в режиме реального времени» для своих водителей и курьеров, пишет Postimees.
Согласно Uber, теперь водители и курьеры будут обязаны поделиться селфи перед выходом онлайн, чтобы подтвердить подлинность владельца учетной записи, зарегистрированной на платформе. Благодаря этому нововведению компания хочет предотвратить мошенничество, обезопасить учетные записи водителей и курьеров от взлома, а также защитить пользователей, гарантируя, что нужный человек находится за рулем автомобиля или доставляет еду.
Как работает функция «Проверка идентификации в режиме реального времени»:
- Водителей и курьеров будут периодически просить съехать в безопасное место и сделать селфи, чтобы убедиться, что их фото совпадает с профилем владельца учетной записи. Этот запрос может прийти в любое время, при входе в систему или между поездками и доставками;
- Если изображения не совпадают или не выполняется проверка, учетная запись будет заблокирована, и будет проведено дальнейшие расследование.
Несмотря на то, что проверки будут проводиться случайным образом, они будут инициированы автоматически, если пользователь сообщит о подозрении несоответствия между изображениями.
Ранее в этом году Uber запустил функцию «Проверь свою поездку», которая напоминает пользователям проверять, соответствует ли водитель своему фото в приложении.