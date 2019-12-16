Центрист: Март Хельме должен ответить за свои слова и подать в отставку

Я считаю неприемлемыми оскорбительные высказывания господина Хельме, которые носят откровенно гендерно-неправовой подтекст, а также оскорбляют весь огромный рабочий класс и призывают отстранить этих граждан от управления страной путем выборов.

Пусть господин Хельме не забудет, кем является его электорат, а также электорат остальных партий в нашей демократической республике. Большей его частью являются обычные граждане: продавщицы, домохозяйки, специалисты, которые работают в разных областях нашей экономики.

Я считаю, что скандал может иметь исключительно негативные последствия в экономико-политических отношениях между нашими странами. Он может иметь разрушительный характер для малого и среднего бизнеса, поскольку наши страны тесно связаны между собой. В связи с этим во избежание негативных последствий для обеих стран, считаю необходимым, чтобы Март Хельме подал в отставку, а также принес извинения новому премьер-министру Санне Марин в ближайшее время.