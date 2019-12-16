Президент Кальюлайд попросила Ратаса отправить Хельме в отставку

- Президент Кальюлайд, при подготовке к этому интервью я планировала у вас спросить, когда вы в последний раз сердились. Мне кажется, что сейчас этот вопрос уже потерял свою актуальность. Сильно ли я ошибусь, если скажу, что это произошло вчера вечером или сегодня утром?

- Не сердилась. Испугалась. Было грустно. Это правильные реакции. Сразу спросила премьер-министра, думал ли он над тем, чтобы сменить министра внутренних дел.

- Что ответил премьер-министр?

- Он не воспринял это всерьез.

- Мне кажется, что событие, вызвавшее у вас самое большое сожаление в этом году, произошло в апреле. Вы вызвали к себе Марта Хельме, и хотя была возможность не провозглашать его министром, вы все-таки решили это сделать.

- На самом деле из Конституции Эстонии не ясно, была ли меня такая возможность. Большая часть юристов видит президента в качестве так называемого госнотариуса. Несомненно, если бы в тот момент было ясно, что это правительство может оказаться опасным для конституционного порядка Эстонии, мы бы взвесили такую возможность. Но даже в этом случае нельзя быть уверенным, что это решение законно, поэтому лучше не ставить себя в спорное в конституционном смысле положение. Мне было важно принять решение в рамках Конституции, чтобы быть уверенной, что я действую в рамках Конституции Эстонии.

- Теперь, семь месяцев спустя, у вас есть чувство, что это правительство представляет угрозу конституционному порядку Эстонии?

- В том смысле, что члены правительства ставят под сомнение статью 12 Конституции: все люди равны. Я думаю, что они представляют угрозу и для нашей безопасности. В последнее время министр внутренних дел два раза вмешивался во внешнюю политику Эстонии и начал ее активно формировать. Сегодня утром мы говорили с Саули Нийнисте (финским президентом – прим.ред.), и я попросила передать премьер-министру Санне Марин мои персональные извинения. Также призналась ему, как мне стыдно из-за всего этого.

Все это влияет на нашу сеть безопасности. Сохранение маленького государства, особенно в геополитически активной зоне, очень сильно зависит оттого, много ли у нас партнеров и союзников и какими они нас видят: похожими или другими.

- В течение трех лет при визитах в Финляндию я использовала в качестве лейтмотива то, что раньше нам казалось, что нас с финнами объединяет язык, а в другом у нас много различий, а теперь скорее язык нас немного разделяет, а во всем другом мы одинаковые. Сегодня я не могу использовать этот лейтмотив и от этого мне очень-очень грустно.

- Как президент Нийнисте отреагировал?

- С пониманием.

- Премьер-министр Юри Ратас еще не извинился, не говоря уже о том, чтобы отправить в отставку Марта Хельме. Юри Ратас по-прежнему подходит на должность премьер-министра Эстонии?

- Я попросила премьер-министра взвесить возможность освободить министра внутренних дел от должности. Невозможно одновременно быть частным лицом и председателем партии и в то же время не считаться с тем, что твои слова демонстрируют позицию правительства. На сегодняшний день это позиция, выраженная членом правительства Эстонской Республики, именно так ее и следует рассматривать. Здесь много пищи для размышлений.

- Какова в этом роль премьер-министра?