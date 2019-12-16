Март Хельме извинился перед финским премьер-министром

Хельме заявил, что его слова были не унизительными, а одобрительными. «Их можно интерпретировать, как признание, что даже с низкого социального уровня можно подняться до высокой политики, – сказал Хельме. – Если кто-то это неправильно понял, благодаря акцентам эстонских журналистов, то я хочу сказать, что прошу прощения у премьер-министра Финляндии, если это недоразумение возымело действие и в Финляндии».

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», – сказал Хельме.