Через задворки Европы: треть экономического роста Эстонии оплачена слезами тысяч украинцев

Блумберг считает своей миссией помогать этим попавшим в беду людям. Она говорит, что от нечеловеческого отношения они страдают невероятно сильно и долго. Практически каждый ее клиент, который получает помощь, говорит, что в свою очередь передал контакты следующим: «Прежде всего, им нужно, чтобы их кто-то выслушал. После этого мы потихоньку начинаем собирать доказательства, которые показывают, где и как они работали». На этом этапе уже можно начинать спор в Трудовой инспекции.

Так получилось и с Русланом Батовским. Goodstaff заключил с ним трудовой договор, согласно которому Батовский должен был работать строителем. В действительности же он работал на заводе. В договоре рабочее время было указано "с понедельника по пятницу по восемь часов в день". В действительности Батовский чаще всего работал по 12 часов в день и шесть дней в неделю. В случае, если Батовский нарушит положение договора о конфиденциальности, предусматривался штраф в размере зарплаты за 12 месяцев. И хотя договор был написан только на эстонском языке, Батовский его подписал.

Длинные рабочие дни не были для него проблемой, поскольку он получал почасовую плату – пять евро в час: более длинные рабочие дни приносили больше денег. В декабре прошлого года он даже получил эстонскую рабочую визу, что сделало его работу здесь чуть более законной. Проблемы возникли весной этого года, когда Goodstaff прекратил платить. В итоге фирма задолжала ему более 4000 евро.

Когда он попросил в Налоговом департаменте справку об уплаченных за него налогах, в ответ получил чистый лист: Goodstaff не заплатил ни цента. Конечно, это означало и то, что у Батовского нет социального страхования.

Postimees нашел еще пять украинских рабочих, которым Goodstaff не выплатил зарплату. Один из них, Дмитрий Матвейчук, копил деньги на лечение жены от рака. «Нам эти деньги нужны на уколы и таблетки, но вы решили, что нуждаетесь в них больше, чем мы. Надеюсь, что вы примете правильное решение и заплатите моему мужу то, что вы ему должны», - написала жена Матвейчука стоящему за Goodstaff Тарко Тамману. Безрезультатно.

Тарко Тамман – это человек с живописным прошлым. В 2004 году его приговорили к семи годам лишения свободы за вымогательство, разбой, угрозу убийством и еще несколько тяжких преступлений. Тогда у него была фамилия Меринго, позже он поменял ее на Тамман.

Тарко Тамман. ФОТО: Eero Vabamägi

Во время встречи с Postimees Тамман сказал, что не платил Батовскому и еще нескольким людям, поскольку они не согласились ждать и пожаловались в Трудовую инспекцию. «Они знали, что завод мне не заплатил, но не стали ждать. Если бы они спокойно подождали [они получили бы свои деньги]».