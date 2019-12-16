В Хааберсти ищут самые красиво украшенные к Рождеству дворы

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, жители района очень активно украшают дворы к рождественским праздникам. «В этом году впервые хотим отметить и поблагодарить тех, кто украшает свои дворы и этим делает наш район еще красивее, - сказал старейшина. - В конкурсе могут участвовать представители частных домов и квартирные товарищества».