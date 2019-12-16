В Хааберсти ищут самые красиво украшенные к Рождеству дворы

Управа Хааберсти впервые объявила конкурс на самую красивую рождественскую инсталляцию. На конкурс ждут фотографии украшенных к Рождеству дворов и садов, чтобы выбрать самые сверкающие дворы Хааберсти.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, жители района очень активно украшают дворы к рождественским праздникам. «В этом году впервые хотим отметить и поблагодарить тех, кто украшает свои дворы и этим делает наш район еще красивее, - сказал старейшина. - В конкурсе могут участвовать представители частных домов и квартирные товарищества».
«Самые сверкающие дворы будут отмечены управой и награждены», - пообещал Ханимяги.
Фотографии украшенных дворов можно присылать до 31 января 2020 на электронную почту Haabersti@tallinnlv.ee. В письме, помимо фотографии, просим прислать следующую информацию: адрес двора, имя автора инсталляции и контактные данные. Если вы не являетесь автором инсталляции, то для участия в конкурсе нужно получить согласие автора или владельца недвижимости.