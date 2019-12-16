НАТО наблюдает наибольшую активность подлодок РФ после холодной войны

По данным НАТО, в 2019 году наблюдается самая высокая активность российских подводных лодок со времен холодной войны. Россия постоянно расширяет свои операции под водой, приводят издания медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) слова пресс-секретаря Североатлантического альянса Оаны Лунгеску в понедельник, 16 декабря. По ее словам, в течение только одной операции возле берегов Норвегии в октябре были замечены до десяти российских субмарин одновременно.

НАТО намерена отреагировать на эти действия, заявила Лунгеску. В частности, альянс планирует усилить патрулирование в северной части Атлантического океана. Кроме того, будут увеличены инвестиции в современные средства противодействия подлодкам с воздуха. Представительница НАТО подчеркнула, что Северная Атлантика имеет жизненно важное значение для безопасности Европы из-за того, что по ней проходят военные маршруты снабжения, гражданские торговые пути, а также каналы связи.

Согласно сообщению RND, западные военные с растущей обеспокоенностью наблюдают за развитием российских технологий - в последнее время производимые в России подводные лодки стали значительно тише, ракеты - гораздо быстрее, чем прежде.