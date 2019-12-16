Барак Обама. ФОТО: JONATHAN ERNST/Reuters

Если бы каждой страной в мире правили женщины, уровень жизни в целом повысился бы, утверждает бывший президент США Барак Обама.

Выступая в Сингапуре, он заявил, что хотя женщины и не идеальны, они "бесспорно лучше" мужчин.

Обама отметил, что большинство проблем в мире создают пожилые люди, в основном мужчины, цепляющиеся за власть.

44-й президент США также говорил о политической поляризации и использовании соцсетей для распространения фальшивок.

На закрытом мероприятии, посвященном проблемам руководства, Обама признался, что, находясь у власти, много размышлял о том, как выглядел бы мир, если бы им правили женщины.

"Женщины, хочу сказать вам, что вы не идеальны, но при этом я могу практически безапелляционно утверждать, что вы лучше нас. Я абсолютно убежден, что если бы пару лет каждой страной на земле руководили женщины, вы бы увидели значительные перемены к лучшему почти во всем, от уровня жизни до других показателей".

Мужчины, которые не хотят уходить

На вопрос о том, захочет ли он когда-либо вернуться в большую политику, Обама заявил, что лидеры обязаны уходить, когда настает их время.

"Если вы взглянете на наш мир и его проблемы, это как правило пожилые люди, обычно, пожилые мужчины, которые не хотят уходить, - заявил Обама. - Политическим лидерам важно попробовать напомнить себе, что они делают свою работу, но это не на всю жизнь, что они находятся на своем посту не для того, чтобы поддерживать ощущение собственной значимости или власти".

Президент США Барак Обама занимал этот пост с 2009 по 2017 год.

Покинув Белый дом, он вместе с женой основал фонд, помогающий начинающим политическим лидерам во всем мире.