Несколько военно-транспортных самолетов США вылетели с базы Инджерлик на фоне угроз Эрдогана

По их сведениям, в частности, с авиабазы вылетели три тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster, один C-5M Galaxy, а также один транспортный самолет военного командования C-40B.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова закрыть свои военные базы для военнослужащих США в случае ввода Вашингтоном санкций из-за поставок российских систем ПВО С-400.

"Турция закроет авиабазу Инджирлик и Кюреджик при необходимости", - заявил он в интервью каналу "А-хабер", говоря о напряженности в отношениях с США из-за С-400.

На минувшей неделе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также заявил, что Анкара может рассмотреть вопрос о выводе американских военных с авиабазы Инджирлик, если Вашингтон введет санкции против Турции за приобретение российских С-400.

Авиабаза Инджирлик расположена близ одноименного турецкого города. Ее используют ВВС как США, так и Турции.

В октябре газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники во властных структурах, сообщила, что американские власти рассматривают планы вывоза из Турции 50 ядерных авиабомб B61, которые хранятся на авиабазе Инджирлик.

По данным источников, вопрос о вариантах вывоза ядерного тактического оружия, которые находятся под американским контролем на авиабазе Инджирлик, рассматривался представителями государственного департамента и министерства энергетики, отвечающего за сохранность ядерных арсеналов.

Вопрос был поднят вслед за началом 9 октября военной операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских бойцов, которых поддерживали США.

По словам одного высокопоставленного представителя, ядерное оружие США в Турции в настоящее время фактически является заложником президента Эрдогана. Вывоз авиабомб означал бы конец турецко-американского альянса, а сохранение их там увековечит ядерную уязвимость, которую следовало бы устранить много лет назад, отметил он.