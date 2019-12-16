Сеэдер сравнил слова Хельме с высказываниями Жириновского

Председатель коалиционной партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер провел параллель между высказываниями лидера Эстонской консервативной народной партии, министра внутренних дел Марта Хельме и российского политика Владимира Жириновского, на которого уже никто не обращает внимание, пишет rus.err.ee.
"Я не хочу делать такие сравнения, но я вынужден это сказать. Мы скоро достигнем такой же ситуации, как с Жириновским в России, где на него никто уже не обращает внимания и никто не воспринимает его всерьез. В какой-то момент мы со своим министром внутренних дел окажемся в таком же положении", – заявил Сеэдер в интервью ERR.
По мнению лидера "Отечества", высказывания Хельме о новом правительстве Финляндии были крайне неудачными и он их осуждает.