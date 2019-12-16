Пн, 16.12.2019
Что такой тип делает в правительстве, отдельный вопрос, но единственное, в чем можно найти утешение, это то, что при каждом дворе должен быть свой шут. Яна Тоом

Сеэдер сравнил слова Хельме с высказываниями Жириновского

Хелир-Валдор Сеэдер

ФОТО: Joosep Pank

Председатель коалиционной партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер провел параллель между высказываниями лидера Эстонской консервативной народной партии, министра внутренних дел Марта Хельме и российского политика Владимира Жириновского, на которого уже никто не обращает внимание, пишет rus.err.ee.

"Я не хочу делать такие сравнения, но я вынужден это сказать. Мы скоро достигнем такой же ситуации, как с Жириновским в России, где на него никто уже не обращает внимания и никто не воспринимает его всерьез. В какой-то момент мы со своим министром внутренних дел окажемся в таком же положении", – заявил Сеэдер в интервью ERR.

По мнению лидера "Отечества", высказывания Хельме о новом правительстве Финляндии были крайне неудачными и он их осуждает.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ