Молодежь в Силламяэ своими силами организовала благотворительный концерт

Ранее в школе Каннука проходил благотворительный концерт, на котором организаторы собирали деньги для помощи одному нуждающемуся ребенку. Оказалось, что многие выступавшие на концерте были членами волонтерского клуба, и тогда у них родилась идея сделать подобный концерт, но уже не школьный, а общегородской.

В городском Центре культуры как раз нашлось свободное время - в пятницу 13-го никто его сцену не планировал занимать, и волонтеры воспользовались “окном”. Волонтеры принципиально отказались от идеи сбора наличных денег и решили позвать для участия в концерте какой-либо благотворительный фонд, который взял бы на себя все денежные вопросы. А концерт должен был стать своеобразной рекламной акцией для этого доброго дела.

Ребята нашли таллиннский фонд “Тепло сердец”, основательница которого Анна Тыниссаар оказалась бывшей жительницей Силламяэ. Многие проекты фонда ранее были связаны с силламяэским детским домом Lootus. А собранные с помощью благотворительного концерта средства фонд направит на поддержку семей из Ида-Вирумаа, которые столкнулись с серьезными заболеваниями детей.

Родители детей из садика Rukkilill заранее собрали деньги - наличными, но и их также передали в благотворительный фонд - в рождественском сапожке. Также в благотворительном мероприятии участвовали спонсоры из Силламяэ и Нарвы.