Полиции пришлось пойти на крайние меры, чтобы угомонить шумную компанию

Нарвские стражи правопорядка призывают провести праздники так, чтобы вмешательства полиции не потребовалось.
В воскресенье, 15 декабря, около шести часов утра полиция забрала колонку на хранение у компании, которой уже было сделано одно замечание по поводу нарушения ночного покоя, но они вновь включила музыку на полную громкость после ухода полицейских.
«Приближаются рождественские праздники, кто-то проведет их активно за праздничным столом, а кто-то воспользуется этими днями, чтобы спокойно отдохнуть. Поэтому просим нарвитян придерживаться правил ночного покоя, и отнестись к соседям, желающим спокойствия и тишины, с уважением», - призывает Нарвское отделение полиции на своей странице в Facebook.