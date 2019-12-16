Пн, 16.12.2019
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  • Полиции пришлось пойти на крайние меры, чтобы угомонить шумную компанию

Полиции пришлось пойти на крайние меры, чтобы угомонить шумную компанию

Полиция.

ФОТО: Дмитрий Котюх

Нарвские стражи правопорядка призывают провести праздники так, чтобы вмешательства полиции не потребовалось.

В воскресенье, 15 декабря, около шести часов утра полиция забрала колонку на хранение у компании, которой уже было сделано одно замечание по поводу нарушения ночного покоя, но они вновь включила музыку на полную громкость после ухода полицейских.

«Приближаются рождественские праздники, кто-то проведет их активно за праздничным столом, а кто-то воспользуется этими днями, чтобы спокойно отдохнуть. Поэтому просим нарвитян придерживаться правил ночного покоя, и отнестись к соседям, желающим спокойствия и тишины, с уважением», - призывает Нарвское отделение полиции на своей странице в Facebook.

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