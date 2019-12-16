Ласнамяэ откажется от фейерверка на Новый год

«Неожиданные и частые взрывы в предпраздничное время доставляют неудобства как жителям района, так и четвероногим друзьям, – сказал старейшина района Андрес Вяэн. – Более того, люди оставляют много мусора от использованной пиротехники».

Вяэн призывает жителей Ласнамяэ не тратить деньги на фейерверки, и напоминает, что праздники — это время добрых дел. «Отказ от фейерверка поможет сохранить окружающую среду и повысить безопасность. Именно при отсутствии снега любители представляют опасность как для себя, так и окружающих».

В Новый год всех жителей Ласнамяэ ждут на площади Вабадузе, где на сцену выйдет Лийс Лемсалу и Танель Падар. Большой концерт начнется 31 декабря в 22:00 и закончится фейерверком в полночь.