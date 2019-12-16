Ласнамяэ откажется от фейерверка на Новый год

Управа столичного района Ласнамяэ сделала заявление, что в этом году она не будет вкладывать средства в фейерверк, а направит их на украшение районных улиц и проведение развлекательных праздничных мероприятий.
«Неожиданные и частые взрывы в предпраздничное время доставляют неудобства как жителям района, так и четвероногим друзьям, – сказал старейшина района Андрес Вяэн. – Более того, люди оставляют много мусора от использованной пиротехники».
Вяэн призывает жителей Ласнамяэ не тратить деньги на фейерверки, и напоминает, что праздники — это время добрых дел. «Отказ от фейерверка поможет сохранить окружающую среду и повысить безопасность. Именно при отсутствии снега любители представляют опасность как для себя, так и окружающих».
В Новый год всех жителей Ласнамяэ ждут на площади Вабадузе, где на сцену выйдет Лийс Лемсалу и Танель Падар. Большой концерт начнется 31 декабря в 22:00 и закончится фейерверком в полночь.
Департамент защиты прав потребителя и технадзора напоминает, что при обращении с пиротехникой следует быть крайне внимательными и соблюдать все правила безопасного обращения, следуя приложенным инструкциям, чтобы избежать трагедии.