M.V.Wool и Ветеринарно-пищевой департамент попробуют найти компромисс в суде

Таллиннский административный суд пытается добиться внесудебного компромисса между рыбоперерабатывающим предприятием M.V.Wool и Ветеринарно-пищевым департаментом (VTA), о результатах возможности которого стороны должны сообщить суду к 8 января.
Проблемы начались весной, когда датский Ветеринарно-пищевой департамент обвинил M.V.Wool в произошедшей три года назад вспышке листериоза. В конце сентября начался новый скандал - СМИ сообщили, что в прошлом году листериозом болели в Эстонии 28 человек, семеро из которых скончались, при этом у шестерых заболевших и у одного скончавшегося были именно штаммы ST1247.
В октябре предприятие M.V.Wool провело полную стерелизацию производства на заводе в Харку и на восемь дней остановило производство, однако в середине ноября VTA сообщил, что во взятых после дезинфекции завода вновь выявлены бактерии листерии.
13 ноября компания M.V.Wool представила Ветеринарно-пищевому департаменту план действий, который предусматривает приостановку производства на фабрике в Харку с 15 января 2020 года, а на фабрике в Вихтерпалу с 5 февраля 2020 года. План предусматривает уведомление клиентов как минимум за один месяц и приостановку поставки некоторых товаров в течение указанного периода времени.
3 декабря Таллиннский административный суд принял решение частично удовлетворить ходатайство AS M.V.Wool о первичной правовой защите и о том, что M.V.Wool может на определенных условиях и под контролем Ветеринарно-пищевого департамента вывезти закупленный и находящийся на складе предприятия товар, например, сырье и перепродаваемую продукцию.