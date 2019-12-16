M.V.Wool и Ветеринарно-пищевой департамент попробуют найти компромисс в суде

Проблемы начались весной, когда датский Ветеринарно-пищевой департамент обвинил M.V.Wool в произошедшей три года назад вспышке листериоза. В конце сентября начался новый скандал - СМИ сообщили, что в прошлом году листериозом болели в Эстонии 28 человек, семеро из которых скончались, при этом у шестерых заболевших и у одного скончавшегося были именно штаммы ST1247.

В октябре предприятие M.V.Wool провело полную стерелизацию производства на заводе в Харку и на восемь дней остановило производство, однако в середине ноября VTA сообщил, что во взятых после дезинфекции завода вновь выявлены бактерии листерии.

13 ноября компания M.V.Wool представила Ветеринарно-пищевому департаменту план действий, который предусматривает приостановку производства на фабрике в Харку с 15 января 2020 года, а на фабрике в Вихтерпалу с 5 февраля 2020 года. План предусматривает уведомление клиентов как минимум за один месяц и приостановку поставки некоторых товаров в течение указанного периода времени.