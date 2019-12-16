Пн, 16.12.2019
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Работник банка крал у клиентов деньги и хвалился богатством в соцсетях

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

В США арестован мужчина, которого федеральные власти обвиняют в краже более 88 000 долларов (79 000 евро) из сейфа банка Wells Fargo в Северной Каролине, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на АР.

29-летний Арландо Хендерсон обвиняется в том, что в 2019 году минимум 18 раз он брал внесенную клиентами наличность и после этого фальсифицировал документы, пытаясь скрыть свои действия.

Его обвинили в трате денег на личные нужды, в том числе 20 000 долларов он потратил на первый взнос за автомобиль Mercedes-Benz этого года выпуска.

Хендерсон был арестован 4 декабря. Ему грозят несколько обвинений, в том числе два в  мошенничестве в финансовых учреждениях и 19 в краже.

Как сообщает The Charlotte Observer, в обвинении сказано, что Хендерсон регулярно в соцсетях писал о своем богатстве, в том числе публиковал фото, на которых держит деньги или они расбросаны по полы.

Его адвокат комментировать дело отказался.

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