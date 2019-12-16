Пн, 16.12.2019
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Бывшим сотрудникам ФСБ запретили выезжать из России на срок до пяти лет после увольнения

ФСБ. Фото иллюстративное.

ФОТО: Saarte Hääl

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность временного ограничения выезда за рубеж бывшим сотрудникам ФСБ России. 

Согласно закону, размещенному в понедельник на официальном портале правовой информации, такое ограничение может быть введено для сотрудников, которые были «уволены с военной службы в органах федеральной службы безопасности, на срок до пяти лет со дня увольнения».

В настоящее время право военнослужащих органов безопасности на выезд из РФ может быть ограничено в период прохождения ими службы. При этом после увольнения со службы выезд может быть ограничен только в случае, если они были допущены к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.

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