Бывшим сотрудникам ФСБ запретили выезжать из России на срок до пяти лет после увольнения

Согласно закону, размещенному в понедельник на официальном портале правовой информации, такое ограничение может быть введено для сотрудников, которые были «уволены с военной службы в органах федеральной службы безопасности, на срок до пяти лет со дня увольнения».

В настоящее время право военнослужащих органов безопасности на выезд из РФ может быть ограничено в период прохождения ими службы. При этом после увольнения со службы выезд может быть ограничен только в случае, если они были допущены к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям.