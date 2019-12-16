Бывшего следователя полиции посадят на четыре года за убийство родной матери

Признанная виновной Крейм подтвердила суду в своем заключительном слове, что она мать не убивала, ее защитник Сирье Муст намерена оспорить решение Тартуского уездного суда.

Суд рассматривал дело Крейм в упрощенном порядке, но за закрытыми дверями, на этом настояли как адвокат обвиняемой, так и прокурор Татьяна Тамм, поскольку во время дела обсуждались данные о здоровье.

Поскольку судебные слушания были закрытыми, подробности неизвестны. Однако после оглашения приговора судья Хели Силлаотс рассказала, что рассмотренные в ходе суда доказательства были достаточно убедительными, чтобы признать Тийу Крейм виновной в убийстве матери.

Силлаотс пояснила, что 10 июля прошлого года Тийу Крейм позвонила на номер 112 и вызвала скорую помощь на дом. Травмы пострадавшей указывали на насильственную смерть, поэтому в первом часу ночи 11 июля медики вызвали на место происшествия полицию.

«Из дела следует, что смерть наступила в результате давления на шею», – говорит судья. Экспертиза подтвердила, что жертва не могла сама нанести себе эти повреждения, а следствие выяснило, что в момент смерти 87-летней женщины в доме находилась только ее дочь — Тийу Крейм.

Окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамм выразила сожаление, что кто-то способен убить родную мать. «Несмотря на то, что мать была пожилой и прикованной к постели, а забота о ней могла приносить неудобства обвиняемой, убийство неприемлемо», – сказала Тамм.