Пн, 16.12.2019
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  • Бывшего следователя полиции посадят на четыре года за убийство родной матери

Бывшего следователя полиции посадят на четыре года за убийство родной матери
Она уверяет, что невиновна

Тийу Крейм клянется, что не убивала мать.

ФОТО: Margus Ansu

Сегодня Тартуский уездный суд признал бывшего следователя полиции, а ныне художницу Тийу Крейм (62) виновной в убийстве своей 87-летней матери в июле прошлого года в Камбья, Тартумаа, пишет Postimees.

Признанная виновной Крейм подтвердила суду в своем заключительном слове, что она мать не убивала, ее защитник Сирье Муст намерена оспорить решение Тартуского уездного суда.

Суд рассматривал дело Крейм в упрощенном порядке, но за закрытыми дверями, на этом настояли как адвокат обвиняемой, так и прокурор Татьяна Тамм, поскольку во время дела обсуждались данные о здоровье.

Поскольку судебные слушания были закрытыми, подробности неизвестны. Однако после оглашения приговора судья Хели Силлаотс рассказала, что рассмотренные в ходе суда доказательства были достаточно убедительными, чтобы признать Тийу Крейм виновной в убийстве матери.

Силлаотс пояснила, что 10 июля прошлого года Тийу Крейм позвонила на номер 112 и вызвала скорую помощь на дом. Травмы пострадавшей указывали на насильственную смерть, поэтому в первом часу ночи 11 июля медики вызвали на место происшествия полицию.

«Из дела следует, что смерть наступила в результате давления на шею», – говорит судья. Экспертиза подтвердила, что жертва не могла сама нанести себе эти повреждения, а следствие выяснило, что в момент смерти 87-летней женщины в доме находилась только ее дочь — Тийу Крейм.

Окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамм выразила сожаление, что кто-то способен убить родную мать. «Несмотря на то, что мать была пожилой и прикованной к постели, а забота о ней могла приносить неудобства обвиняемой, убийство неприемлемо», – сказала Тамм.

Суд приговорил Крейм к шести годам заключения, из которых за решеткой ей придется провести четыре. Сама Тийу Крейм не прокомментировала приговор, лишь повторив, что мать она не убивала.

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