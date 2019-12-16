Пн, 16.12.2019
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Возраст для подписания заявлений о поддержке гражданской инициативы снизили с 18 до 16 лет

Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

Рийгикогу принял закон о внедрении положения о европейской гражданской инициативе, которым снижается минимальный возраст для подписания заявлений о поддержке гражданской инициативы с 18 до 16 лет.

За инициированный правительством закон о реализации постановления Европейского парламента и совета ЕС о Европейской гражданской инициативе проголосовали 80, против семеро депутатов.

Министерство внутренних дел было назначено национальным контактным центром для групп организаторов гражданской инициативы по внутригосударственным вопросам.

По сравнению с действующим законодательством в госучреждениях, которые исполняют вытекающие из постановления обязанности по проверке подлинности подписей, изменений не произошло.

Европейская гражданская инициатива – это инструмент демократии участия, который позволяет предлагать законодательные изменения во всех областях, в которых Европейская комиссия компетентна представлять законодательные предложения.

Гражданская инициатива должна набрать миллион голосов как минимум в семи государствах-членах. в отношении проверки подписей о выдаче и проверки соответствия отдельных деклараций.

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