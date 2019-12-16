Возраст для подписания заявлений о поддержке гражданской инициативы снизили с 18 до 16 лет

За инициированный правительством закон о реализации постановления Европейского парламента и совета ЕС о Европейской гражданской инициативе проголосовали 80, против семеро депутатов.

Министерство внутренних дел было назначено национальным контактным центром для групп организаторов гражданской инициативы по внутригосударственным вопросам.

По сравнению с действующим законодательством в госучреждениях, которые исполняют вытекающие из постановления обязанности по проверке подлинности подписей, изменений не произошло.

Европейская гражданская инициатива – это инструмент демократии участия, который позволяет предлагать законодательные изменения во всех областях, в которых Европейская комиссия компетентна представлять законодательные предложения.