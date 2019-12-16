Пн, 16.12.2019
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Юри Ратас извинился перед премьер-министром Финляндии за Хельме

Юри Ратас.

ФОТО: Chris J Ratcliffe/PA Wire/PA Images

Премьер-министр Эстонии и центрист Юри Ратас вчера и сегодня общался с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Сегодня он принес ей извинения. 

«Я еще раз подтвердил ей в только что совершенном телефонном разговоре, что между Эстонией и Финляндией двухстороннее уважение и единодушие, мы являемся очень близкими друзьями», – написал Ратас в соцмедиа. 

«Я также передал ей слова извинения Марта Хельме за высказанные им в воскресенья мысли», – добавил Ратас, отметив, что подобные неудачные заявления не должны себе позволять члены эстонского правительства. 

«Теперь мы должны оставить их позади и двигаться вперед с существенными вопросами как в правительстве Эстонии, так и в правительстве Финляндии, как в наших двухсторонних отношениях, так в в Европейском союзе».

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