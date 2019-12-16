Юри Ратас извинился перед премьер-министром Финляндии за Хельме

«Я еще раз подтвердил ей в только что совершенном телефонном разговоре, что между Эстонией и Финляндией двухстороннее уважение и единодушие, мы являемся очень близкими друзьями», – написал Ратас в соцмедиа.

«Я также передал ей слова извинения Марта Хельме за высказанные им в воскресенья мысли», – добавил Ратас, отметив, что подобные неудачные заявления не должны себе позволять члены эстонского правительства.