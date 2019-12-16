Яна Тоом: находящихся в Сирии европейских детей нужно вернуть на родину

12 декабря депутат Европейского парламента Яна Тоом направила еврокомиссару по внутренним делам Ильве Йоханссон запрос о том, какие шаги предпринимает Еврокомиссия, чтобы вернуть на родину детей граждан ЕС, уехавших в свое время в Ирак и Сирию.

По данным Института Эгмонта, в настоящее время в трех лагерях для беженцев на территории Сирии содержатся 450–500 взрослых и от 700 до 750 детей – граждан ЕС. На деле детей еще больше – многие из них родились в Ираке и Сирии после 2012 года, и по ним адекватной статистики просто нет. «Безопасное возвращение на родину детей должно быть приоритетом стран-членов и ЕС», – настаивает Тоом.

В письме, подписанном ещё рядом депутатов фракции Renew Europe, говорится, что хотя Франция, Швеция, Германия начали процесс репатриации детей, однако темпы никуда не годятся. Так, Франция приняла 18, Швеция — 7, а Германия менее 10 детей. То есть несколько сотен детей остаются в лагерях, и это притом, что у многих есть в Европе родственники, готовые их принять. К тому же международное право закрепляется право человека вернуться в страну, гражданином которой он является.

11 декабря стало известно, что Финляндия начнет возвращать на родину жен и детей боевиков ИГ из Сирии, как только курдские власти доставят их до границы с Ираком. Речь о десяти женщинах и 30 детях, – говорит евродепутат. – Понятно, что возвращение боевиков ИГ – очень проблемное место. Понятно, что в некоторых случаях мы имеем дело с матерями, принимавшими участие в терактах. Однако дети не виноваты, а наказывать их за преступления, совершенные родителями, бесчеловечно».

Для сравнения Тоом приводит цифры репатриации в Казахстан, Узбекистан, Россию, Косово и Турцию — эти страны приняли в общей сложности 1200 своих граждан, подавляющее большинство из которых – дети.