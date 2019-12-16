Состояние богатейшего человека Европы выросло на 35 миллиардов

Рыночная стоимость крупнейшего концерна люксовых товаров в мире LVMH — куда входят бренды от Louis Vuitton до Dom Perignon — за этот год выросла на 82 миллиарда долларов, то есть почти на 73,6 миллиардов евро, пишет Postimees.
Ни одно другое европейское предприятие не смогло настолько увеличить рыночную стоимость за этот год. Это означает, что богатейший человек Европы стал еще богаче. По данным Bloomberg, состояние Бернара Арно выросло на 39 миллиардов долларов, то есть почти на 35 миллиардов евро. Бизнесмену принадлежит около половины люксового концерна-гиганта.
Несколько недель назад LVMH купил американскую ювелирную компанию Tiffany возрастом 182 года за 14,2 миллиарда долларов. После приобретения стоимость предприятия выросла до 203 миллиардов евро.
«Если вы сравните нас с Microsoft, то мы маленькие, – говорит Бернар Арно изданию Forbes. – Это только начало».