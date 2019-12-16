Состояние богатейшего человека Европы выросло на 35 миллиардов

Ни одно другое европейское предприятие не смогло настолько увеличить рыночную стоимость за этот год. Это означает, что богатейший человек Европы стал еще богаче. По данным Bloomberg, состояние Бернара Арно выросло на 39 миллиардов долларов, то есть почти на 35 миллиардов евро. Бизнесмену принадлежит около половины люксового концерна-гиганта.