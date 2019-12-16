Фото: жители Таллинна получили свидетельства о гражданстве Эстонии

«Эстония – это маленькое и дружное государство, в котором важен каждый человек, каждый гражданин. Сейчас, в преддверии рождественских праздников, я рад приветствовать вас и ваши семьи в историческом Зале граждан Ратуши и поздравить вас с получением гражданства Эстонии», – сказал руководитель Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Кристиан Яани.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал в своей приветственной речи, что как и в средние века у граждан Таллинна были свои привилегии и обязанности, есть они сейчас и у граждан Эстонии. "Государство защищает своих граждан и граждане готовы защитить свое государство. Эстонское государство образуют граждане и у вас, как у граждан Эстонии, есть возможность внести свою лепту в развитие Эстонии и помочь сформировать будущее страны. Вы и есть часть Эстонской Республики", – сказал Михаил Кылварт.