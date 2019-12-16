Финский писатель: в Эстонии идиот может стать министром внутренних дел

Один из самых популярных писателей Финляндии — 60-летний писатель Яри Терво высказал свое мнение о скандале вокруг Хельме, пишет Postimees.
Напомним, вчера министр внутренних дел Март Хельме, говоря о Санне Марин, сказал, что продавщица поднялась до премьер-министра, а некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительств.
«В Финляндии премьер-министром может стать продавщица. В Эстонии идиот может стать министром внутренних дел», – написал Терво в Twitter.
Suomessa kaupan kassasta voi tulla pääministeri. Virossa voi idiootista tulla sisäministeri.#SannaMarin #MartHelme https://t.co/NJKbRh90ow— Jari Tervo (@JariTervo1) 16 December 2019