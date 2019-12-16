Пн, 16.12.2019
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  • Финский писатель: в Эстонии идиот может стать министром внутренних дел
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Финский писатель: в Эстонии идиот может стать министром внутренних дел

Март Хельме

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

Один из самых популярных писателей Финляндии — 60-летний писатель Яри Терво высказал свое мнение о скандале вокруг Хельме, пишет Postimees.

Напомним, вчера министр внутренних дел Март Хельме, говоря о Санне Марин, сказал, что продавщица поднялась до премьер-министра, а некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительств.

«В Финляндии премьер-министром может стать продавщица. В Эстонии идиот может стать министром внутренних дел», – написал Терво в Twitter.

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