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  • В Таллинне по вине не имевшего прав водителя произошла серьезная авария

В Таллинне по вине не имевшего прав водителя произошла серьезная авария

Светофор.

ФОТО: Margus Ansu

В ночь на вторник, 17 декабря, в Пыхья-Таллинне произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал человек, сообщила пресс-служба Департамент полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 00.25 на перекрестке Палдиского шоссе, улиц Сыле и Тулика. Автомобиль Opel Corsa, которым управлял не имевших водительских прав 28-летний мужчина, выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с Škoda Octavia, которой управлял 41-летний мужчина. От удара Opel отбросило на остановившуюся на перекрестке машину Toyota Auris, за рулем которой находился 39-летний водитель.

Скорая помощь доставила водителя Opel в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В момент аварии светофоры на перекрестке работали в режиме мигающего желтого света.  

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