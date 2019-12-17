В Таллинне по вине не имевшего прав водителя произошла серьезная авария

В ночь на вторник, 17 декабря, в Пыхья-Таллинне произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал человек, сообщила пресс-служба Департамент полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 00.25 на перекрестке Палдиского шоссе, улиц Сыле и Тулика. Автомобиль Opel Corsa, которым управлял не имевших водительских прав 28-летний мужчина, выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с Škoda Octavia, которой управлял 41-летний мужчина. От удара Opel отбросило на остановившуюся на перекрестке машину Toyota Auris, за рулем которой находился 39-летний водитель.
Скорая помощь доставила водителя Opel в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В момент аварии светофоры на перекрестке работали в режиме мигающего желтого света.