В Таллинне по вине не имевшего прав водителя произошла серьезная авария

Инцидент имел место около 00.25 на перекрестке Палдиского шоссе, улиц Сыле и Тулика. Автомобиль Opel Corsa, которым управлял не имевших водительских прав 28-летний мужчина, выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с Škoda Octavia, которой управлял 41-летний мужчина. От удара Opel отбросило на остановившуюся на перекрестке машину Toyota Auris, за рулем которой находился 39-летний водитель.