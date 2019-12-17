ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

Иски были приняты швейцарскими судами. ФИФА хочет вернуть два миллиона швейцарских франков (около 1,8 миллиона евро), которые Блаттер перевел на счета Платини в 2011-м. Если суд удовлетворит требование федерации, то полученные деньги будут направлены на развитие футбола.

Летом 2019-го Платини был доставлен на допрос французской полицией. В отделении ему задавали вопросы о чемпионате Европы 2016 года, мировых первенствах 2018-го в России и 2022-го в Катаре, а также о работе ФИФА, внутри которой велось расследование о коррупции.

Француз в 2015 году был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет. Бывшего функционера наказали за нарушение Кодекса этики ФИФА после того, как он получил на свой личный счет два миллиона франков от тогдашнего президента ФИФА Блаттера. Австриец также был отстранен по результатам расследования.