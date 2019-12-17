Вт, 17.12.2019
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Бюджет США предусматривает выделение 50 миллионов долларов на ПВО стран Балтии

Американские флаги.

ФОТО: Samuel Corum/AFP

Оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает поддержку как поддержку стран Балтии, так и Украины, пишет Rus.ERR.

На развитие региональной противовоздушной обороны в странах Балтии из бюджета США будет выделено 50 млн долларов.

В целом оборонный бюджет США вырастет с 675,6 млрд долларов в этом году до 695,1 млрд долларов в 2020 году, или примерно на 2,8 процента.

Фонд заработной платы американских военных вырастет на 3,1 процента, что является самым большим увеличением за последнее десятилетие, а также будут значительно увеличены дотации на фундаментальные исследования и разработку технологий будущего, противоракетную оборону и кибербезопасность.

Наряду с поддержкой ПВО в странах Балтии предусмотрено также выделение 250 миллионов на укрепление безопасности Украины.

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