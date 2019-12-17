Артемий Панарин достиг гроссмейстерской отметки, Александр Овечкин снова не сумел забить

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол в матче чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:5), передает Sports.ru. Россиянин продлил результативную серию (7+2) до 5 игр, забив при этом в каждом из этих матчей. Всего в 33 играх сезона на счету Панарина 43 (20+23) балла.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во второй раз в сезоне не отметился результативными действиями в трех играх подряд. В матче чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (0:3) Овечкин провел на льду 24:51 (7:27 – в большинстве), нанес 9 бросков в створ ворот, применил один силовой прием, завершив матч с полезностью «-2». В 35 играх сезона нападающий набрал 33 (21+12) очка.

Артем Анисимов забросил единственную шайбу "Оттавы" в матче против "Флориды" (1:6). Для Анисимова гол стал пятым в сезоне. В составе "Флориды" первый хет-трик в НХЛ оформил нападающий Ноэль Аччари, ассистентский покер на счету Джастина Юбердо.