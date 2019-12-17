Роман Кожуховский возглавил "Курессааре"

По словам Кожуховского, "Курессааре" - это новый серьезный вызов, ведь теперь придется работать в полностью эстоноязычной команде.

В минувшем сезоне "Курессааре" занял девятое место в чемпионате Эстонии и сохранил прописку в высшей лиге, обыграв по сумме двух встреч в переходных матчах пярнуский "Вапрус". Во второй половине сезона наставником "Курессааре" был латвийский специалист Дмитрий Калашников.