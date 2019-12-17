Роман Кожуховский возглавил "Курессааре"

Украинский специалист Роман Кожуховский, приведший в чемпионате Эстонии к бронзовым медалям таллиннский "Нымме Калью", стал главным тренером футбольного клуба "Курессааре", передает Rus.err.ee
По словам Кожуховского, "Курессааре" - это новый серьезный вызов, ведь теперь придется работать в полностью эстоноязычной команде.
В минувшем сезоне "Курессааре" занял девятое место в чемпионате Эстонии и сохранил прописку в высшей лиге, обыграв по сумме двух встреч в переходных матчах пярнуский "Вапрус". Во второй половине сезона наставником "Курессааре" был латвийский специалист Дмитрий Калашников.
В сезоне 2019 года Кожуховский был наставником дублирующего состава "Нымме Калью", а после отставки Сергея Францева стал главным тренером команды. Украинскому специалисту удалось привести команду к бронзовым медалям ЧЭ, а в еврокубках "Калью" вышел в третий предварительный раунд Кубка Европы.