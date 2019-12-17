Смотрите: посол России в Эстонии Александр Петров подведет итоги 2019 года

Каким был этот год в отношениях между Эстонией и Россией? Как визит президента нашей республики Керсти Кальюлайд в Москву и встреча с российским коллегой Владимиром Путиным отразилась на взаимопонимании между странами? Приедет ли Владимир Путин, приглашенный теперь уже и официально в Эстонию?