Смотрите: посол России в Эстонии Александр Петров подведет итоги 2019 года

Сегодня в 10.00 Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров даст большую пресс-конференцию, на которой подведет итоги уходящего года. Портал Rus.Postimees будет вести прямую видеотрансляцию из здания посольства.
Каким был этот год в отношениях между Эстонией и Россией? Как визит президента нашей республики Керсти Кальюлайд в Москву и встреча с российским коллегой Владимиром Путиным отразилась на взаимопонимании между странами? Приедет ли Владимир Путин, приглашенный теперь уже и официально в Эстонию?
Обо всем этом и многом другом мы узнаем в ходе ежегодной пресс-конференции. Не пропустите.