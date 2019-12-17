Вт, 17.12.2019
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  • Смотрите: посол России в Эстонии Александр Петров подведет итоги 2019 года

Смотрите: посол России в Эстонии Александр Петров подведет итоги 2019 года

Сегодня в 10.00 Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров даст большую пресс-конференцию, на которой подведет итоги уходящего года. Портал Rus.Postimees будет вести прямую видеотрансляцию из здания посольства.

Каким был этот год в отношениях между Эстонией и Россией? Как визит президента нашей республики Керсти Кальюлайд в Москву и встреча с российским коллегой Владимиром Путиным отразилась на взаимопонимании между странами? Приедет ли Владимир Путин, приглашенный теперь уже и официально в Эстонию?

Обо всем этом и многом другом мы узнаем в ходе ежегодной пресс-конференции. Не пропустите.

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