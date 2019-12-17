Смотрите: посол России в Эстонии Александр Петров рассказал о плюсах и минусах в отношениях между нашими странами

Во вторник Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров дал большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги уходящего года. Портал Rus.Postimees вел прямую видеотрансляцию из здания посольства. Видео доступно в записи.
Говоря об итогах 2019 года, Петров отметил положительные события, влияющие на отношения между нашими странами. Прежде всего, он напомнил, что в этом году, впервые за десять лет, прошли встречи на самом высоком уровне. Главное – это, конечно же, визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву и встреча с главой России Владимиром Путиным. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, развиваются ли эти отношения, продолжается ли общение, посол сказал, что общение есть, особенно, если учесть, что с 1 января 2020 года Эстония станет непостоянным членом Совбеза ООН: «В ноябре в Москве прошли очередные консультации по этому вопросу, поэтому общение продолжается».
Также Александр Петров напомнил о встрече министров экономики и коммуникаций Таави Ааса и министра транспорта России Евгения Дитриха, которая состоялась на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В контексте транспорта журналисты поинтересовались, когда Россия сможет внедрить систему э-виз для пассажиров поезда Таллинн-Санкт-Петебруг-Москва, где сейчас она не работает. Посол сказал, что этот вопрос решается и обязательно будет решен. Также у представителя России спросили, нет ли планов расширить возможность электронных виз на Псков и Псковскую область. По словам Петрова, пока этот вопрос основательно не прорабатывается, известно, что электронные визы были введены в четырех регионах России, а ситуация мониторится.
Журналист Rus.Postimees тут же попросил уточнить планы на сам московский поезд. Насколько это известно, с нового года будет сокращена частота отправки состава. Были и слухи о том, что поезд вообще могут отменить. Александр Петров отметил, что, действительно, количество поездов сократится, но о полной отмене речи пока не идет: «Мы всегда говорим, что прямое сообщение между эстонской и российской столицами должно сохраниться».
Третье важное политическое событие со знаком плюс – это встреча министров образования Майлис Репс и Ольги Васильевой. В плане образования сотрудничество между Эстонией и Россией, как и в плане культуры, вообще складываются хорошо и являются образцово-показательными на фоне иных отношений. Отдельно можно сказать о программе обучения эстонских абитуриентов в российских вузах на бюджетной основе, обучение для школ русских логопедов, нехватка которых в Эстонии является практически катастрофической. Теперь запущены и курсы повышения квалификации для школьных психологов.
Конечно, не обошел Александр Петров и минусы уходящего года. В их число попали очередные высказывания об оккупации 5,2 процента территории Эстонии – речь об Иваногодской и Псковской областях и границы в рамках Тартуского мирного договора, который эстонская сторона считает основополагающим в государственности страны, а Россия – историческим документом, действие которого закончилось в 1940 году.
Кстати, эти территориальные претензии являются, по словам посла, препятствием для подписания пограничного договора. Тут споры не утихают, стороны обвиняют друг друга и о каких-то четких договоренностях речи по-прежнему не идет.
Также припомнил посол очередные высказывания о требовании компенсации за ущерб, нанесенный советской оккупацией. По словам посла, этот вопрос закрыт и нет смысла к нему возвращаться, поскольку это еще сильнее отдаляет, а не сближает наши страны.
«По мелочам» Александр Петров отнес в разряд минусов запрет эстонской стороны на вход в эстонский порт научно-исследовательского судна «Академик Примаков». Судно, по словам посла, шло в эстонский порт для ремонта, Эстония его не допустила, зато пустила Финляндия, где его и отремонтировали. Финляндия заработала эти, пусть не очень большие, но деньги: «Все же нужно строить отношения на основе здорового прагматизма».
Второй неприятной мелочью был назван запрет на въезд четверых молодогвардейцев. Молодым активным ребятам теперь на десять лет запрещен въезд не только в Эстонию, но и во все Шенгенское пространство: «Насколько мне известно, один молодой человек вообще еще ни разу не был за границей».
Был поднят вопрос приглашения и обсуждения возможного визита Керсти Кальюлайд в Москву в день празднования юбилея победы над немецко-фашистской Германией. Александр Петров отметил, что полный список приглашенных еще не составлен, да и определенных сроков, когда нужно пригласить и когда нужно ответить, нет: этот вопрос решится без спешки в удобное время.
Однако уже сейчас Россия имеет согласие на приезд президента Франции Эмманюэля Макрона. Обдумывает приезд в Москву и президент США Дональд Трамп. Правда, с ним все не так просто, поскольку в мае уже вовсю будет идти предвыборная кампания, что может стать преградой и помехой. Предположительное согласие получено и от канцлера Германии Ангелы Меркель. Поэтому и визит Керсти Кальюлайд не исключен, хотя официального приглашения она еще не получала.
Что же касается ответного и уже официального визита в Эстонию Владимира Путина, которого президент Керсти Кальюлайд пригласила принять участие в финно-угорском форуме, назначенного на июнь наступающего года, то официально принятого решения пока нет, но…
И еще один визит, о котором говорят СМИ – приглашение министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу российскому коллеге Сергею Лаврову. О нем пока вообще ничего неизвестно, поскольку и само приглашение пока не дошло до Министерства иностранных дел. Неизвестен и круг возможных обсуждаемых вопросов.
Безусловно, говорилось о спаде товарообмена, о санкциях, о русском образовании и серых паспортах. Однако на эти темы ничего нового не прозвучало, все и так давно известно: товарообмен с 2014 года сократился в два с половиной раза, виноваты в этом санкции, которые искусственно и «нелогично» поддерживаются. Прекращение образования на русском языке здорово обеднит Эстонию в культурном плане: «Эстония имеет сейчас уникальную особенность. 70 процентов населения знают русский язык, а это культура, наследие, возможности». Ну, и серые паспорта, которые никуда не деваются, за что Эстонию и Латвию критикуют, однако, нельзя сказать, что в этом вопросе ничего не делается, поскольку рожденным в Эстонии детям неграждан, например, гражданство теперь дается автоматически по факту рождения.
В заключении посол Александр Петров поздравил всех с наступающим Новым годом и выразил надежду, что через год мы снова встретимся на аналогичной итоговой годовой пресс-конференции.