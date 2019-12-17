Смотрите: посол России в Эстонии Александр Петров рассказал о плюсах и минусах в отношениях между нашими странами

Также припомнил посол очередные высказывания о требовании компенсации за ущерб, нанесенный советской оккупацией. По словам посла, этот вопрос закрыт и нет смысла к нему возвращаться, поскольку это еще сильнее отдаляет, а не сближает наши страны.

«По мелочам» Александр Петров отнес в разряд минусов запрет эстонской стороны на вход в эстонский порт научно-исследовательского судна «Академик Примаков». Судно, по словам посла, шло в эстонский порт для ремонта, Эстония его не допустила, зато пустила Финляндия, где его и отремонтировали. Финляндия заработала эти, пусть не очень большие, но деньги: «Все же нужно строить отношения на основе здорового прагматизма».

Второй неприятной мелочью был назван запрет на въезд четверых молодогвардейцев. Молодым активным ребятам теперь на десять лет запрещен въезд не только в Эстонию, но и во все Шенгенское пространство: «Насколько мне известно, один молодой человек вообще еще ни разу не был за границей».

Был поднят вопрос приглашения и обсуждения возможного визита Керсти Кальюлайд в Москву в день празднования юбилея победы над немецко-фашистской Германией. Александр Петров отметил, что полный список приглашенных еще не составлен, да и определенных сроков, когда нужно пригласить и когда нужно ответить, нет: этот вопрос решится без спешки в удобное время.

Однако уже сейчас Россия имеет согласие на приезд президента Франции Эмманюэля Макрона. Обдумывает приезд в Москву и президент США Дональд Трамп. Правда, с ним все не так просто, поскольку в мае уже вовсю будет идти предвыборная кампания, что может стать преградой и помехой. Предположительное согласие получено и от канцлера Германии Ангелы Меркель. Поэтому и визит Керсти Кальюлайд не исключен, хотя официального приглашения она еще не получала.

Что же касается ответного и уже официального визита в Эстонию Владимира Путина, которого президент Керсти Кальюлайд пригласила принять участие в финно-угорском форуме, назначенного на июнь наступающего года, то официально принятого решения пока нет, но…

И еще один визит, о котором говорят СМИ – приглашение министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу российскому коллеге Сергею Лаврову. О нем пока вообще ничего неизвестно, поскольку и само приглашение пока не дошло до Министерства иностранных дел. Неизвестен и круг возможных обсуждаемых вопросов.

Безусловно, говорилось о спаде товарообмена, о санкциях, о русском образовании и серых паспортах. Однако на эти темы ничего нового не прозвучало, все и так давно известно: товарообмен с 2014 года сократился в два с половиной раза, виноваты в этом санкции, которые искусственно и «нелогично» поддерживаются. Прекращение образования на русском языке здорово обеднит Эстонию в культурном плане: «Эстония имеет сейчас уникальную особенность. 70 процентов населения знают русский язык, а это культура, наследие, возможности». Ну, и серые паспорта, которые никуда не деваются, за что Эстонию и Латвию критикуют, однако, нельзя сказать, что в этом вопросе ничего не делается, поскольку рожденным в Эстонии детям неграждан, например, гражданство теперь дается автоматически по факту рождения.