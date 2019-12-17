Предлагающие рассрочку предприятия сдирают с покупателей три шкуры

За рассрочками, предлагаемыми без процентов, с нулевым первым взносом или с гибким графиком выплат нередко скрывается ставка затратности кредита, сопоставимая с той, что бывает у быстрых кредитов, пишет Postimees.
В большинстве случаев при рекламировании рассрочки упоминается лишь процентная ставка, поэтмоу кампании могут сопровождаться информацией о том, что первые шесть месяцев процентная ставка будет равна нулю. В то же время в рекламах зачастую не указывают итоговую стоимость, а вместо процентной ставки потребителю следует смотреть на ставку затратности кредита — это позволит понять, в какую сумму вам обойдется рассрочка.
Например, если вы решите купить тепловой насос за 1335 евро с помощью предлагаемой предприятием Esto AS рассрочки, то за четыре года вы суммарно заплатите 2166 евро. Хоть процентная ставка и составляет 14,9 процента, зато затратность кредите достигает 33 процентов в год. Например, если взять на такую же сумму малый кредит с процентной ставкой 15,9 процента, то ставка затратности кредита составит 23 процента, а итоговая сумма будет 1812 евро. В случае рассрочек в большой переплате виноват не только кредитор, так как часть платежей получает и продавец.
Деньги — дорогой товар, но насколько дорогой?
Сколько же зарабатывают на рассрочках продавцы и какую часть от платежей — например, от начисляемых процентов — торговцы получают от кредитных учреждений — сторонами не афишируется. По словам главы Эстонского союза э-торговли Тыно Вяэди, в большей степени это зависит от торговца: большие магазины могут запрашивать крупную сумму, и в то же время с ними обычно сотрудничает большое число предлагающих рассрочку предприятий. Магазины поменьше ничего не получают. Член правления Klick Eesti AS Марко Кальве не пожелал называть каких-либо цифр. «Условия договоров конфиденциальны», - сообщил он.
Пресс-секретарь банка LHV, также предлагающего рассрочку, Прийт Рум сообщил, что на рынке существует довольно большая конкуренция – много как торговцев, так и кредитных учреждений. «К сожалению, мы не можем дать оценку взаимным соглашениям. Клиентов защищает закон с помощью максимальной ставки затратности кредита», - сказал Рум, а также добавил, что если магазин сотрудничает с несколькими кредитными предприятиями, клиенту проще сравнить ставку затратности кредита.
Максимальная ставка затратности кредита, призванная защитить клиентов, меняется дважды в год. До конца 2019 года она составляет 58,11 процента.
Некоторые предприятия пытаются усидеть на двух стульях, одновременно являясь как кредитным учреждением, так и торговцем. Одним из примеров является компания Telia, в интернет-магазине которой попадаются предложения с нулевой процентной ставкой и нулевой ставкой затратности кредита. Проще говоря: если вы купите за 500 евро телефон в рассрочку на 12 месяцев, то в конечном итоге вы заплатите ровно 500 евро. Рукводитель сферы финансирования и дополнительных услун Telia Eesti Максим Меламед сказал, что товары покупают в рассрочку в 60 процентах случаев. Средняя стоимость покупки составляет от 450 до 550 евро, хотя в рассрочку можно брать товары стоимостью от 75 евро.
Меламед тоже упомянул, что запрашиваемые торговцем плата является тайной информацией. Также он не смог предположить, какие ставки могут действовать на рынке. Например, он упомянул, что некоторые финансовые учреждения могут взимать проценты с изначальной суммы, а не с остатка по кредиту. Также предприятия могут указать нулевую процентную ставку, но в то же время брать с клиента ежемесячную плату за обслуживание счета.
В хорошие времена спрос растет
Руководитель отдела надзора за финансовыми услугами Финансовой инспекции Мари Пуусааг-Тамм сказала, что они следят за выполнение двух условий: ставка затратности кредита не длжна превышать установленную законом, а получатель кредита должен быть в состоянии его выплачивать. «Финансовый надзор предполагает конфиденциальность, поэтому мы не можем прокомментировать конкретные производства. Кредитные учреждения регулярно представляют Финансовой инспекции отчеты, где также ставки затратности кредита. В то же время можно сказать, что с каждым годом нарушений становится меньше», - сказала она.
Старший экономист Банка Эстонии Таави Раудсаар сообщил, что в хорошие времена жители страны активнее прибегают к помощи рассрочки. По его словам, в последние годы нельзя говорить о каком-то существенном росте популярности рассрочки. «Когда уровень безработицы на низком уровне, доходы людей растут, то они активнее берут кредиты», - сообщил он.
Скрытые платежи
В преддверии праздников банки и предлагающие быстрые кредиты предприятия заманивают людей выгодными, на первый взгляд, предложениями. Например, заявляют о нулевой процентной ставке, но при более тщательном изучении условий договора можно обнаружить, например, солидную плату за договор. Пресс-секретарь Департамента защиты прав потребителей и технадзора Анне-Май Хелемяэ в качестве примера привела рекламу Raha24, в которых потребителю предлагают кредит с нулевым процентом. В то же время в условиях кампании указано, что получатель кредита должен будет заплатить плату за договор, которая составляет 5,5 процента от суммы кредита. Хелемяэ напомнила, что всегда следует адекватно оценить свои финансовые возможности, прежде чем брать очередной кредит или рассрочку. Менеджер по маркетингу и коммуникации Raha24 Кристель Конга сообщила, что в случае с их кампанией на рекламных плакатах указаны все условия, а также сопутствующие расходы. «Сейчас многие финансовые учреждения включая банки, предлагают рассрочки под ноль процентов. В этом смысле мы ничем не отличаемся от конкурентов. Каждое предприятие само выбирает язык общения с клиентом», сказала Конгас.