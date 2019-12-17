Предлагающие рассрочку предприятия сдирают с покупателей три шкуры

В большинстве случаев при рекламировании рассрочки упоминается лишь процентная ставка, поэтмоу кампании могут сопровождаться информацией о том, что первые шесть месяцев процентная ставка будет равна нулю. В то же время в рекламах зачастую не указывают итоговую стоимость, а вместо процентной ставки потребителю следует смотреть на ставку затратности кредита — это позволит понять, в какую сумму вам обойдется рассрочка.

Например, если вы решите купить тепловой насос за 1335 евро с помощью предлагаемой предприятием Esto AS рассрочки, то за четыре года вы суммарно заплатите 2166 евро. Хоть процентная ставка и составляет 14,9 процента, зато затратность кредите достигает 33 процентов в год. Например, если взять на такую же сумму малый кредит с процентной ставкой 15,9 процента, то ставка затратности кредита составит 23 процента, а итоговая сумма будет 1812 евро. В случае рассрочек в большой переплате виноват не только кредитор, так как часть платежей получает и продавец.

Деньги — дорогой товар, но насколько дорогой?

Сколько же зарабатывают на рассрочках продавцы и какую часть от платежей — например, от начисляемых процентов — торговцы получают от кредитных учреждений — сторонами не афишируется. По словам главы Эстонского союза э-торговли Тыно Вяэди, в большей степени это зависит от торговца: большие магазины могут запрашивать крупную сумму, и в то же время с ними обычно сотрудничает большое число предлагающих рассрочку предприятий. Магазины поменьше ничего не получают. Член правления Klick Eesti AS Марко Кальве не пожелал называть каких-либо цифр. «Условия договоров конфиденциальны», - сообщил он.

Пресс-секретарь банка LHV, также предлагающего рассрочку, Прийт Рум сообщил, что на рынке существует довольно большая конкуренция – много как торговцев, так и кредитных учреждений. «К сожалению, мы не можем дать оценку взаимным соглашениям. Клиентов защищает закон с помощью максимальной ставки затратности кредита», - сказал Рум, а также добавил, что если магазин сотрудничает с несколькими кредитными предприятиями, клиенту проще сравнить ставку затратности кредита.

Максимальная ставка затратности кредита, призванная защитить клиентов, меняется дважды в год. До конца 2019 года она составляет 58,11 процента.

Некоторые предприятия пытаются усидеть на двух стульях, одновременно являясь как кредитным учреждением, так и торговцем. Одним из примеров является компания Telia, в интернет-магазине которой попадаются предложения с нулевой процентной ставкой и нулевой ставкой затратности кредита. Проще говоря: если вы купите за 500 евро телефон в рассрочку на 12 месяцев, то в конечном итоге вы заплатите ровно 500 евро. Рукводитель сферы финансирования и дополнительных услун Telia Eesti Максим Меламед сказал, что товары покупают в рассрочку в 60 процентах случаев. Средняя стоимость покупки составляет от 450 до 550 евро, хотя в рассрочку можно брать товары стоимостью от 75 евро.