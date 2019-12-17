«Правда и справедливость» вошла в шорт-лист «Оскара»

В шорт-лист входят десять фильмов, которые отбираются для членов киноакадемии в ходе предварительной селекции. Из этих десяти через месяц будут отобраны пять номинантов.

«Невероятная новость! – сказала глава Эстонского института кино Эдит Сепп BNS. – Одно только то, что наша «эстонская история» стала своей для многих членов американской киноакадемии, и то, что режиссер сумел вывести на экран универсальную историю, которая трогает душу и вдали от дома, - это исключительный случай».

По словам Сепп, попадание в предварительный список означает, что у фильма вскоре найдется еще больше зрителей, а один из ключевых текстов эстонской истории культуры приобретет известность.

«В то же время вызывает беспокойство, как теперь финансировать дальнейшую кампанию, - сказала Сепп. – Фильму можно было бы предоставить наилучшие возможности для попадания в номинацию, но этим мы будем заниматься уже завтра».

«Правда и справедливость» вышла в Эстонии на экран 20 февраля и, собрав свыше 267 000 зрителей, побила рекорд, потеснив с трона находившийся там почти девять лет «Аватар». Фильм был снят к 100-летию Эстонской Республики и стал заключительным аккордом кинопрограммы юбилейного года.

Премьера фильма за рубежом состоялась на кинофестивале Бусани в Южной Корее. Художественный фильм «Правда и справедливость» стал официальным кандидатом на «Оскара» от Эстонии в категории лучший иностранный фильм года.