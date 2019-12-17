"Арсенал" нашел нового главного тренера в "Манчестер Сити"

«Канониры» рассматривают до 10 специалистов, среди которых главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра и второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета, который является фаворитом на пост главного тренера «Арсенала».

Daily Mail также сообщает, что управляющий директор «Арсенала» Винай Венкатешам вчера провел переговоры с Артетой в его доме в Манчестере.

Венкатешам и специалист клуба по переговорам Хусс Фахми покинули особняк испанца в 1:20 ночи. Артета заинтересован в работе в «Арсенале» и готов принять клуб в середине сезона.

«Арсенал» уволил Унаи Эмери в конце ноября, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Фредрик Юнгберг.