Исследование: жители Эстонии хотят получать более 1700 евро чистыми

Жители Эстонии, работающие на полную ставку, хотели бы получать в среднем 1740 евро в месяц на руки, выяснилось из опроса, проведенного Агентством информации по заработной плате и порталом CVKeskus, пишет Rus.ERR.
Ожидаемая заработная плата превышает фактическую заработную плату на 390 евро. Это означает, что работники в их нынешнем положении получают сейчас лишь 78% от оклада, который они хотели бы получать, сообщили во вторник, 17 декабря, авторы исследования.
Год назад работники получали 71% от желаемой зарплаты.
Исследование также показало, что смена рабочего места увеличивает ожидания в отношении заработной платы: так, при переходе к новому работодателю работники хотели бы зарабатывать в среднем 1810 евро.
В исследовании, которое проходило в октябре и ноябре, приняли участие более 9 000 работников и соискателей работы, а также представители 562 организаций.