Вт, 17.12.2019
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Исследование: жители Эстонии хотят получать более 1700 евро чистыми

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Жители Эстонии, работающие на полную ставку, хотели бы получать в среднем 1740 евро в месяц на руки, выяснилось из опроса, проведенного Агентством информации по заработной плате и порталом CVKeskus, пишет Rus.ERR.

Ожидаемая заработная плата превышает фактическую заработную плату на 390 евро. Это означает, что работники в их нынешнем положении получают сейчас лишь 78% от оклада, который они хотели бы получать, сообщили во вторник, 17 декабря, авторы исследования.

Год назад работники получали 71% от желаемой зарплаты.

Исследование также показало, что смена рабочего места увеличивает ожидания в отношении заработной платы: так, при переходе к новому работодателю работники хотели бы зарабатывать в среднем 1810 евро.

В исследовании, которое проходило в октябре и ноябре, приняли участие более 9 000 работников и соискателей работы, а также представители 562 организаций.

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