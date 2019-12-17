Трудовая инспекция напоминает об особых условиях труда в государственные праздники

Работающим во время праздников людям должна быть выплачена за отработанное время двукратная заработная плата. Перед государственными праздниками (23 и 31 декабря) рабочий день всех работников должен быть короче на три часа.

Сокращение рабочего дня накануне государственных праздников – обязанность работодателя. Сокращенный рабочий день является обязательным в предшествующие праздникам реальные рабочие дни, то есть 23 и 31 декабря. Сокращение рабочего дня не зависит от продолжительности рабочего дня. Например, работник с неполным рабочим временем, который обычно работает всего три часа в день, в предшествующий государственному празднику день не должен приходить на работу.

Если хозяйственная деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, то с работником следует договориться, что в предшествующий праздникам день он работает, как в обычный рабочий день. Если работник согласен, то отработанные в предпраздничный рабочий день три часа считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законом в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или в случае договоренности деньгами в 1,5-кратном размере. У работающих на основании суммированного рабочего времени работников сверхурочные выясняются в конце учетного периода и компенсируются таким же образом – в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или по договоренности деньгами. Если работник не согласен в предпраздничный рабочий день работать полный рабочий день, то работодатель не имеет права принуждать его к этому.

Независимо от того, выплачивается ли работнику заработная плата в виде месячной или почасовой платы, работает ли человек на основании обычного или суммированного учета рабочего времени, за проработанные в государственные праздники часы работнику следует платить двойную заработную плату. Если смена работника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, то отработанные в государственный праздник часы должны быть компенсированы. Остальные рабочие часы оплачиваются в обычном порядке. Доплата не выплачивается за отработанные в эту же смену часы, которые выпадают на предшествующий или следующий государственному празднику день.