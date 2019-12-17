Серийный убийца Юрий Устименко остался без компенсации

Согласно жалобе Юрия Устименко (42), сотрудники тюрьмы наказывали его карцером за незначительные нарушения, и в 2017 году он провел там 70 дней.

Прошлым летом Тартуский административный суд не удовлетворил его жалобу, из-за чего серийный убийца оспаривал это решение в окружном суде. На прошлой неделе окружной суд частично удовлетворил жалобу Устименко и аннулировал прежнее решение административного суда.

По оценке окружного суда, было время, когда Устименко провел более 45 дней подряд в карцере, что было перебором, соответственно, действия тюрьмы были неоправданными. В Госсуде, исходя из прежней практики, заключили, что, как правило, никого нельзя держать в карцере более 45 дней подряд.

45 дней предусмотрены в законе, как высший предел наказания в карцере, но в данном случае Юрий Устименко провел там 70 дней.

Тюрьма не объяснила суду, по какой причине заключенному не позволили после 45 дней карцера хотя бы ненадолго покинуть его. Поэтому окружной суд счел, что Тартуская тюрьма нарушила права Устименко.

В то же время окружной суд пришел к выводу, что нарушение не было настолько серьезным, чтобы возмещать потерпевшему ущерб в деньгах.

Криминальное прошлое Устименко

Серийный убийца Устименко вместе с соучастником Дмитрием Медведевым с марта по май 2002 года убил в Эстонии и Латвии пять человек и нанес еще семерым тяжкие телесные повреждения.

Ранним утром 18 марта в 4.25 Юрий Устименко и Дмитрий Медведев взорвали бомбы в Таллинне у оружейного магазина на Роозикрантси, 8а. С витрины оружейного магазина они взяли оружие.

29 марта около 21.— в Таллинне убили выстрелом в голову 45-летнего таксиста. Добычей преступников стали 200 крон и старый мобильный телефон.

31 марта в 19.45 в Тарту выстрелом в голову убили 51-летнюю продавщицу Галину. В магазине украли тысячу крон.

11 апреля в 14.50 в центре Тарту ранили выстрелом в голову 22-летнюю продавщицу продуктового магазина Реэлику. Пострадавшая смогла доползти до соседнего магазина, где ей быстро вызвали скорую. Преступники вытащили из кассы 700 крон и унесли мобильный телефон потерпевшей.

24 апреля около 16.30 в Силламяэ выстрелом в голову убили перевозившего деньги 24-летнего работника фруктового склада. Сидевшая за рулем 36-летняя бухгалтер выжила, хотя ей тоже выстрелили в голову. Как утверждается, добычей преступников стало 50 000 крон.

Утром 3 мая около 9.30 в Таллинне в расположенном на Тартуском шосе, 73, охотничьем магазине убили 25-летнего продавца Индрека. Из магазина вынесли коробку патронов.

5 мая около 2.30 ночи произошла перестрелка в Латвии в Валка. В результате выстрелов Дмитрия Медведева крайне тяжелые травмы получил патрульный полицейский Айгарс Курпниекс, который позже скончался. Его напарника Эрикса Зандерса ранили в руку. Кроме того, ранили охранника Сандриса Яцино. Дмитрий Медведев был застрелен. Устименко после гибели сообщника скрылся в темноте. Прибывшие на место полицейские найти его не смогли.

Центральная криминальная полиция полагала, что Устименко мог вернуться в Эстонию, и поэтому полиция сосредоточилась на версии, согласно которой Устименко скрывался в Ида-Вирумаа. В то же время его активно разыскивала и латвийская полиция.

7 мая Устименко тайно пересек границу Литвы и Польши. Внимательные местные жители сообщили пограничной охране, что подозрительный мужчина сел в автобус в городе Сейны.

Утром 8 мая польские пограничники задержали Устименко на автовокзале в Сувалки. Беглец назвался Ильей Хабаровым. Его подлинное имя стало известно благодаря фотографии, распространенной Интерполом.

Суд приговорил Устименко к пожизненному заключению. Он сможет ходатайствовать о досрочном освобождении с 2032 года, однако совершенные им за решеткой преступления не оставляют большой надежды на помилование.