Стоимость квартир в Йыхви падает, приближаясь к уровню Кохтла-Ярве

Опубликованный Pindi Kinnisvara обзор, выполненный на основании совершенных в ноябре сделок, показывает, что в Йыхви средняя цена квадратного метра квартирной площади упала до 181 евро. Если еще в августе этот показатель равнялся 322 евро, то в следующие месяцы происходило резкое снижение: в сентябре - до 222 евро, в октябре - до 207 евро.

Резкое падение

Такими низкими, как сейчас, цены в Йыхви были в последний раз в августе и сентябре 2017 года, когда цены опустились ниже 200 евро. В ноябре трехлетней давности средняя цена в Йыхви составляла 394 евро за квадратный метр, то есть была в два с лишним раза выше, чем сейчас.

Поскольку обычно в Йыхви совершается в месяц менее пары десятков сделок, то в отдельные месяцы цену может поднять продажа одной дорогой квартиры. Пару последних лет уровень цен держался в общем на отметке 250 евро, несмотря на то, что в течение этого времени резко уменьшилось количество продаваемых квартир. Если два года назад на рынке продавалось около 200 квартир, то сейчас только сто.

По словам йыхвиского маклера Pindi Kinnisvara Имре Хардыкайнена, трудно объяснить снижение цен в последние месяцы. "Не ощущается, чтобы поменялось что-то очень важное: не поменялось к худшему или к лучшему, было довольно стабильно", - сказал он, отметив, что на йыхвиские цены по-прежнему влияет и то, что в расположенном поблизости Кохтла-Ярве можно купить квартиры еще дешевле.

По мнению Хардыкайнена, спрос на квартиры в Йыхви может увеличить только появление новых жителей. "Нужны люди, которые захотели бы приехать сюда жить, - сказал он, добавив, что на цены недвижимости мог бы позитивно повлиять перевод Калевского батальона из Палдиски в Йыхви. - Это наверняка повлияет. Например, когда в Тапа поселилось больше офицеров и их семей, то там сразу оживился рынок аренды, также стали покупать квартиры и в результате цены повысились".

Если Йыхви и Раквере десятки лет конкурировали в том, кто из них является центром Вирумаа, то в сравнении цен недвижимости уверенно побеждает Раквере, ведь там квадратный метр квартиры стоит 801 евро, что в четыре с лишним раза больше, чем в Йыхви. В этом зачете Йыхви в несколько раз уступает большинству других уездных центров: например, в Пярну средняя цена квадратного метра равна 1177 евро, в Хаапсалу - 786 евро, в Выру - 665 eвро. От Йыхви отстает только Валга (132 евро), но если там продолжится тенденция последних месяцев, то и Валга может скоро вырваться вперед.

По словам Хардыкайнена, Йыхви проигрывает другим уездным центрам, где средний уровень зарплат не выше здешнего, очевидно, и потому, что многие высокооплачиваемые работники, ездящие на работу в Ида-Вирумаа из других мест, не купили тут квартиру и не перевезли сюда семьи.

В Кохтла-Ярве без перемен

В Кохтла-Ярве средняя цена квадратного метра квартирной площади составляла в ноябре 80 евро. В пятом по величине городе Эстонии уровень цен остается ниже ста евро уже много лет. Одиночная вспышка произошла только в феврале этого года, когда средняя цена подскочила до 129 евро, но это было связано с продажей одиночных дорогих квартир и не стало постоянной тенденцией роста.

В Кохтла-Ярве тоже значительно уменьшается количество выставленных на продажу квартир: если еще шесть лет назад на рынке предлагалось более 700 квартир, а три года назад - более 500, то в ноябре этого года - только 286. Однако уменьшение предложения не привело вследствие низкого спроса к росту цен. В ноябре была совершена 51 сделка купли-продажи, за самую дорогую квартиру покупатель выложил 18500 евро.