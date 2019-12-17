Финляндия в опасности: красные идут

Не выдержав затянувшейся паузы, когда его родная партия больше недели оставалась почти без внимания СМИ, верховный экреист Эстонии обрушил свой гнев на голову Санны Марин, недостаточно, по его мнению, высокородной, чтобы быть назначенной на пост премьер-министра соседней, едва ли не самой дружественной к Эстонии, Страны Суоми.
Переврав слова вождя мирового пролетариата о кухарке, которая может управлять государством (в его интерпретации – «стать министром, или как он там выразился»), Март Хельме тем самым постарался убить хотя бы двух зайцев, если не получится больше.
Во-первых, достаточно прозрачно намекнул на идейную близость нынешнего финского правящего кабинета к красным, «которые еще в гражданскую войну в Финляндии в 1918 году хотели свергнуть Финляндскую республику, теперь дорвались до власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство».
А во-вторых, заодно в очередной раз продемонстрировать свою и соратников готовность, если что, подставить плечо заграничным единомышленникам. Первый раз это был британский премьер Борис Джонсон, теперь настал черед Юсси Халла-ахо, лидера крупнейшей оппозиционной партии «Истинные финны», родственной по духу нашей EKRE .
Юри Ратас ждет от всех членов правительства…
Вообще для меня лично присутствие Марта Энновича в правящем кабинете Юри Ратаса представляется чем-то абсолютно абсурдным. Это примерно как, не к ночи будь помянут, Владимир Вольфович в качестве главы МВД или, не приведи Господь, ФСБ в правительстве, скажем, Григория Явлинского.
Кстати, схожесть Хельме и Жириновского бросилась в глаза не мне одному. Первым на сей раз эту идентичность подметил лидер ближайшей по своим идеологическим установкам в EKRE партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер. Так что не взыщите…
Правда, даже если бы подобный мезальянс при каком-то немыслимом стечении самых невероятных обстоятельств и состоялся, то Явлинский и двух минут не стал бы терпеть выходки такого строптивого партнера. Уж как там у них сложилось бы и кто кого куда послал бы, дело десятое, но я уверен, что после первого же косяка сын русской женщины и юриста искал бы себе другое место работы.
У нас по-другому. Наш безгранично политкорректный премьер-министр лишь что-то сконфуженно и маловразумительно мямлит про то, он «ждет от всех членов эстонского правительства содержательного и уважительного сотрудничества с нашими финскими коллегами».
Все эти ужимки и прыжки напоминают сценку из «Театрального романа» Михаила Булгакова, происходящую в кабинете театрального администратора Филиппа Филипповича Тулумбасова: «… в комнату входил развинченной походкой, в матросской шапке, малый лет семи с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым шоколадом, и с тремя следами от ногтей под глазом. Малый тихо икал через правильные промежутки времени. За малым входила полная и расстроенная дама.
– Фуй, Альеша! – восклицала она с немецким акцентом.
– Амалия Иванна! – тихо и угрожающе говорил малый, исподтишка показывая Амалии Ивановне кулак»…
Кто в этой сценке «Альеша», а кто «Амалия Иванна», думаю, читатель способен различить без указательных знаков.
Где бы тут сапоги помыть?
Комментируя ситуацию на политическом Олимпе северного соседа, главный по внутренним (компетентным) органам Эстонии в передаче «Räägime asjast» на коммерческой радиостанции TRE Raadio доверительно поделился: «От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом». При этом, правда, не уточнив, у кого именно. Потому что при взгляде на портрет Хельме-старшего трудно поверить, что с его прической вставшие дыбом волосы могут доставить хоть сколько-нибудь серьезные проблемы. В отличие от самого носителя этой прически, который неустанно создает на международном уровне проблемы имиджу своей стране, о благе и процветании которой он – если только не врет – печется неустанно в режиме 24/7/52.
В той же передаче Март Хельме выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет отстоять интересы своей страны. В чем именно – тоже не уточнил, но не преминул добавить, что, дескать, вот ужо придут скоро к власти единоверцы EKRE из «Истинных финнов», так они наведут у себя порядок. Ну, и мы им поможем, если попросят… Как тут опять не вспомнить Владимира Вольфовича, обещавшего омыть сапоги русских солдат в Индийском океане. Правда, до Индийского далековато будет, нам хотя бы в северное побережье родного Балтийского моря свою обувь окунуть.
Справедливости ради следует отметить, что после того, как его вербальное недержание вызвало шквал возмущения – и даже, как мы уже отметили, у близких по духу коллег-политиков, – министр внутренних дел почел за благо извиниться перед финским премьер-министром. Однако при этом, по своему обыкновению, постоянно врал, перекладывая вину с больной головы на здоровую. Дескать, это всё журналисты виноваты, вечно они его слова неверно толкуют, и тем самым именно они, а не он, наносят невосполнимый ущерб добрососедским отношениям Эстонии и Финляндии.
И вообще, как он заявил в своей оправдательной тираде, «его слова были не уничижительными, а одобрительными». Хотя выражение о волосах, вставших дыбом, при самом горячем желании трудно расценить как похвалу. Разве что самим волосам…
…А ведь все-таки в главном Март Хельме опять добился желаемого результата: неважно, кто и как отреагировал на его провокационную выходку. Главное – снова о нем и о его партии говорили многие и много!
Может, конечно, и должен при каждом дворе быть свой шут. Но вот должен ли каждый двор состоять при одном шуте? А ведь в Эстонии сегодня именно так.