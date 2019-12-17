Финляндия в опасности: красные идут

Переврав слова вождя мирового пролетариата о кухарке, которая может управлять государством (в его интерпретации – «стать министром, или как он там выразился»), Март Хельме тем самым постарался убить хотя бы двух зайцев, если не получится больше.

Во-первых, достаточно прозрачно намекнул на идейную близость нынешнего финского правящего кабинета к красным, «которые еще в гражданскую войну в Финляндии в 1918 году хотели свергнуть Финляндскую республику, теперь дорвались до власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство».

А во-вторых, заодно в очередной раз продемонстрировать свою и соратников готовность, если что, подставить плечо заграничным единомышленникам. Первый раз это был британский премьер Борис Джонсон, теперь настал черед Юсси Халла-ахо, лидера крупнейшей оппозиционной партии «Истинные финны», родственной по духу нашей EKRE .

Юри Ратас ждет от всех членов правительства…

Вообще для меня лично присутствие Марта Энновича в правящем кабинете Юри Ратаса представляется чем-то абсолютно абсурдным. Это примерно как, не к ночи будь помянут, Владимир Вольфович в качестве главы МВД или, не приведи Господь, ФСБ в правительстве, скажем, Григория Явлинского.

Кстати, схожесть Хельме и Жириновского бросилась в глаза не мне одному. Первым на сей раз эту идентичность подметил лидер ближайшей по своим идеологическим установкам в EKRE партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер. Так что не взыщите…

Правда, даже если бы подобный мезальянс при каком-то немыслимом стечении самых невероятных обстоятельств и состоялся, то Явлинский и двух минут не стал бы терпеть выходки такого строптивого партнера. Уж как там у них сложилось бы и кто кого куда послал бы, дело десятое, но я уверен, что после первого же косяка сын русской женщины и юриста искал бы себе другое место работы.

У нас по-другому. Наш безгранично политкорректный премьер-министр лишь что-то сконфуженно и маловразумительно мямлит про то, он «ждет от всех членов эстонского правительства содержательного и уважительного сотрудничества с нашими финскими коллегами».

Все эти ужимки и прыжки напоминают сценку из «Театрального романа» Михаила Булгакова, происходящую в кабинете театрального администратора Филиппа Филипповича Тулумбасова: «… в комнату входил развинченной походкой, в матросской шапке, малый лет семи с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым шоколадом, и с тремя следами от ногтей под глазом. Малый тихо икал через правильные промежутки времени. За малым входила полная и расстроенная дама.

– Фуй, Альеша! – восклицала она с немецким акцентом.

– Амалия Иванна! – тихо и угрожающе говорил малый, исподтишка показывая Амалии Ивановне кулак»…

Кто в этой сценке «Альеша», а кто «Амалия Иванна», думаю, читатель способен различить без указательных знаков.

Где бы тут сапоги помыть?