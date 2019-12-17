Вт, 17.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Краков за 122 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Краков за 122 евро!

Краков.

ФОТО: Damian Klamka/ZUMAPRESS.com

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 20 евро

Туда-обратно из Риги на Бари начиная с 45 евро

Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 42 евро

Туда-обратно из Таллинна в Краков начиная со 122 евро

Туда-обратно из Таллинна в Гуйлинь начиная с 316 евро

Туда-обратно из Риги на Сейшельские острова начиная с 465 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 30 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Марокко начиная со 159 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Португалию начиная со 187 евро

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