Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Краков за 122 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 20 евро
Туда-обратно из Риги на Бари начиная с 45 евро
Туда-обратно из Таллинна в Милан начиная с 42 евро
Туда-обратно из Таллинна в Краков начиная со 122 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гуйлинь начиная с 316 евро
Туда-обратно из Риги на Сейшельские острова начиная с 465 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 30 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Марокко начиная со 159 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Португалию начиная со 187 евро