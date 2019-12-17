В начале года пользователи популярной операционной системы Windows столкнутся с проблемами

С 14 января 2020 года Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7. И хотя работающим на Windows 7 компьютером можно будет по-прежнему пользоваться, Департамент государственных инфосистем рекомендует как можно скорее обновить программное обеспечение. После прекращения поддержки в компьютере может перестать работать программа DigiDoc.

«Отмена поддержки Microsoft означает, что Windows 7 больше не будет обновляться и устанавливаться, останутся без поддержки все критические слабости в области безопасности. В будущем пользователи со старым программным обеспечением будут более уязвимы ввиду дыр в сети безопасности, которые с середины января больше не будут исправляться. С каждым днем программное обеспечение будет становиться все более опасным, поскольку будут обнаруживаться все новые уязвимые места, а уже обнаруженные так и останутся без изменений, – сказал руководитель отдела электронной идентификации RIA Маргус Арм, по оценке которого при отсутствии обновлений злоумышленникам понадобится всего неделя или месяц, чтобы приступить к использованию уязвимых мест. - Образно говоря, дверь компьютера понемногу начнет открываться, и со временем злоумышленникам будет проще простого украсть, например, личные данные человека или данные его кредитной карты, либо получить доступ ко всему содержимому компьютера».

Прекращение поддержки операционной системы Windows 7 также означает, что другие поставщики услуг прекратят поддержку своих программ для версии Windows 7, и нет никакой гарантии, что эти программы будут надежно и безотказно работать. Одной из таких программ является программа для ID-карты DigiDoc4. «Это означает, что при использовании Windows 7, вероятно, нельзя будет поставить, например, электронно-цифровую подпись или зашифровать документ. Чтобы обеспечить работу любой программы, нужно всегда пользоваться ее самыми последними версиями», – сказал Арм.