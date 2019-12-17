Фото: есть возможность построить дом будущего на юге Эстонии

В деревне Умбсааре в Вырумаа предприимчивого покупателя ждет абсолютно уникальный объект для инвестиции, пишет Kodustiil.
Уникальная возможность: можно построить себе единственный в своем роде дом из резервуара! Площадь основания каждого резервуара - 100 квадратных метров.
Предприимчивый собственник может построить внутри резервуара трехэтажный дом, таким образом увеличив площадь в три раза. Окна легко прорезать в металлических стенах. Можно соорудить и террасу.
Недвижимость расположена в трехстах метрах от шоссе Выру-Лухамаа. Шум от шоссе гасится лесным массивом. Также на территории расположен пруд.
Размер участка может быть выбран по желанию покупателя. Максимальная площадь - 3000 квадратных метров.
Водоснабжение возможно при подключении к артезианской скважине, а вот канализацией придется пользоваться локальной, то есть выгребной. Есть возможность установки ветряного генератора и солнечных батарей.
За уникальную недвижимость хотят получить 27 000 евро. С объявлением можно ознакомиться на портале KV.EE.