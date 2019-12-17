Муниципальный магазин Lipo получил деньги на следующий год, но может закрыться

В бюджете Таллинна на следующий год для муниципального магазина Lipo выделено 136 767 евро, однако городские власти не уверены, что магазин продолжит деятельность в 2020 году.
В текущем году город поддержал магазин, работающий в убыток, 140 000 евро, и хотя о целесообразности открытого в 2014 году магазина для малообеспеченных людей споры ведутся давно, в городской бюджет на 2020 год все же вписали его финансирование, сообщает Rus.ERR.
«Сейчас деньги выделены, но это не означает, что не найдется какого-то дополнительного решения», - заявил вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу, добавив, что для него продолжение деятельности Lipo не имеет экономического обоснования.
«Посещаемость магазина не снизилась, так что социальный заказ есть. Однако является ли это разумным способом помочь людям, если мы в то же время поддерживаем деятельность Продуктового банка?» - задался вопросом Рийсалу, отметив, что до сих пор социальным оправданием было то, что есть люди, которые находятся в тяжелой ситуации, но отказываются принимать такую помощь, но, по его мнению, в долгосрочной перспективе такая модель магазина неправильна.