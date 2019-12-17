Муниципальный магазин Lipo получил деньги на следующий год, но может закрыться

В текущем году город поддержал магазин, работающий в убыток, 140 000 евро, и хотя о целесообразности открытого в 2014 году магазина для малообеспеченных людей споры ведутся давно, в городской бюджет на 2020 год все же вписали его финансирование, сообщает Rus.ERR .

«Посещаемость магазина не снизилась, так что социальный заказ есть. Однако является ли это разумным способом помочь людям, если мы в то же время поддерживаем деятельность Продуктового банка?» - задался вопросом Рийсалу, отметив, что до сих пор социальным оправданием было то, что есть люди, которые находятся в тяжелой ситуации, но отказываются принимать такую помощь, но, по его мнению, в долгосрочной перспективе такая модель магазина неправильна.