Надоела обычная елка? Попробуйте альтернативные решения - вам понравится!

Даже города и городские районы в последние годы предпочитают альтернативные решения. Например, своими необычными елками славится Раквере. В Пыхья-Таллинне установили елку из старых оконных рам. В Виймси - из больших и маленьких канистр. В аэропорту Вильнюса - елку из конфискованных предметов. На паромах Tallink обычную елку украшают блестящими кастрюлями и сковородками. А чем мы с вами хуже? Novate.ru делится идеями, чем заменить обычную новогоднюю елку.

Если вы подозреваете, что в новогоднюю ночь будет нечем заняться – запаситесь книгами. Но предварительно достаньте их с полки и соорудите из них елку.

ФОТО: Фото: novate.ru

Если в вашем распоряжении есть несколько красивых подушек разных размеров, то сложите их на друга, и елка готова. Если нет, то это не проблема: просто сшейте наволочки и заполните их ненужными мягкими вещами.

Фото: ФОТО: novate.ru

Купить хвойное деревце в горшке – решение для тех, кто хочет видеть в своем доме по-настоящему живые растения. Некоторые из них способны радовать своей свежестью в течение нескольких лет.