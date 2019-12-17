СМИ: в Вене предотвращен теракт на рождественской ярмарке в центре города

По данным местных СМИ, в преступную группировку, готовившую теракты, входили три человека, пишет Turizm. Их возглавлял 24-летний заключенный, который находился в тюрьме после попытки отправиться в Сирию и присоединиться к запрещенной в России группировке ИГИЛ. Он поддерживал связь со своими двумя сообщниками по мобильному телефону, хотя пользоваться им в местах лишения свободы запрещено.

Группа террористов планировала устроить взрыв на ярмарке перед собором Святого Стефана в самом центре Вены в один из дней между Рождеством и Новым годом. В качестве других целей были выбраны Зальбург, а также города в Германии, Франции и Люксембурге. Частью заговора было помочь главарю бежать из заключения. В настоящее время двое участников 25 лет и 31 года взяты под стражу. Отметим, что все террористы являются этническими чеченцами.