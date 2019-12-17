«Красная секунда»: пожилые водители на дорогах страны – проблема или нет?

Почему случаются тяжелые ДТП и как их избежать? «Красная секунда» постарается найти ответы на эти вопросы с помощью примеров из реальной жизни. А помогут в этом эксперты, которые как имеют дело с последствиями трагических аварий, так и заняты работой по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.
Очередной выпуск документальной передачи «Красная секунда» будет посвящен теме вождения и возрасту водителей.
Согласно данным Департамента шоссейных дорог, большинство жителей Эстонии ездят на видавших виды автомобилях. Если в Харьюмаа и Тарту средний возраст автомобилей составляет 12 лет, то в южной Эстонии он достигает 18 лет.
Как показывает статистика, с каждым годом стареют не только используемые автомобили, но и сами водители. Предполагается, что уже через 10 лет четверть от общего числа эстонских водителей будут составлять люди немолодые.
Еще несколько лет назад на всю страну гремели новости о пожилой женщине, в пользовании которой был автомобиль Subaru. Автомобилисты прозвали женщину-водителя "субариком". "Субарик" постоянно совершала мелкие аварии, нарушала правила дорожного движения, что регулярно фиксировалось на видеорегистраторы других участников движения, но она продолжала ездить дальше, пока не была аннулирована ее медсправка, а машина конфискована.
И если этот случай, скорее, исключение, нельзя не обратить внимание, что ежедневно по дорогам страны ездит множество возрастных водителей, которые могут совершать на дороге серьезные ошибки, из-за которых в основном страдают окружающие. Опасные ситуации могут возникать как потому, что люди в возрасте плохо знакомы с изменившимися законами, а также в силу слабого здоровья они не всегда в состоянии правильно оценить ситуацию на дороге и своевременно отреагировать на возникшую опасность.
Говорит ли большой водительский стаж и отсутствие серьезных аварий о том, что человек отлично водит автомобиль? В очередном выпуске передачи «Красная секунда» ведущий вместе с экспертами попробует найти ответ на этот и многие другие вопросы.
Смотрите новый выпуск в среду в 20.00 на портале Rus.Postimees с озвучкой на русском языке!