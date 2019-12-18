«Красная секунда»: возраст - это всего лишь цифра?

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.
Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен возрастным водителям.
Способен ли человек в возрасте понять, когда пора отказаться от поездок на личном автомобиле? Или в этом ему должны помочь близкие люди? Говорит ли большой водительский стаж и отсутствие серьезных аварий о том, что человек отлично водит автомобиль?
В очередном выпуске передачи «Красная секунда» ведущий вместе с экспертами попробует найти ответ на эти и многие другие вопросы.
Смотрите новый выпуск «Красной секунды» в среду в 20.00 на портале Rus.Postimees.ee с русской озвучкой!