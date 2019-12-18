Ср, 18.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

«Красная секунда»: возраст - это всего лишь цифра?

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений.

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен возрастным водителям.

Способен ли человек в возрасте понять, когда пора отказаться от поездок на личном автомобиле? Или в этом ему должны помочь близкие люди? Говорит ли большой водительский стаж и отсутствие серьезных аварий о том, что человек отлично водит автомобиль? 

В очередном выпуске передачи «Красная секунда» ведущий вместе с экспертами попробует найти ответ на эти и многие другие вопросы.

Смотрите новый выпуск «Красной секунды» в среду в 20.00 на портале Rus.Postimees.ee с русской озвучкой!

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