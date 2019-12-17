Фото ⟩ Попытка угона закончилась для пьяных подростков в кювете

Попытка угнать автомобиль закончилась для трех пьяных подростков преследованием полиции и тяжелой аварией.
Поздним вечером 16 декабря в Центр тревоги поступило сообщение, что с парковки на улице Уус в Тарту была угнана машина Chrysler Neon, на которой угонщик врезался в стоявший на той же парковке золотой Ford Mondeo и покинул место ДТП.
Полицейские заметили угнанный автомобиль и дали сигнал остановиться, однако водитель не послушался и попытался оторваться. Но долго погоня не продлилась: неподалеку от Кырвекюла угонщик совершил опасный маневр, в результате которого автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.
В автомобиле находились трое подростков. Полицейские задержали в качестве подозреваемых 14-летнего и 17-летнего. Сами юноши не пострадали.
По предварительным данным, за рулем находился 17-летний подросток. После задержания их отправили в арестный дом на вытрезвление. Детали случившегося будут установлены в ходе уголовного расследования.
Руководитель патрульного отделения полиции Тарту Альвар Пяхкель рассказал Postimees, что события начались поздним вечером в 23:20, когда бдительный житель Тарту сообщил о попытке угона. Отреагировавшие на сообщение патрульные полицейские заметили описываемый Chrysler в тартуском районе Раади. «Водитель не остановился и продолжил движение по шоссе Йыхви-Тарту-Валга. Добравшись до перекрестка, автомобиль наехал лопнувшей покрышкой на островок безопасности, где врезался в дорожный знак, завалился на бок и скатился в кювет», – описал произошедшее Пяхкель.