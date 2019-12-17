Фото ⟩ Попытка угона закончилась для пьяных подростков в кювете

Поздним вечером 16 декабря в Центр тревоги поступило сообщение, что с парковки на улице Уус в Тарту была угнана машина Chrysler Neon, на которой угонщик врезался в стоявший на той же парковке золотой Ford Mondeo и покинул место ДТП.

Полицейские заметили угнанный автомобиль и дали сигнал остановиться, однако водитель не послушался и попытался оторваться. Но долго погоня не продлилась: неподалеку от Кырвекюла угонщик совершил опасный маневр, в результате которого автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.

В автомобиле находились трое подростков. Полицейские задержали в качестве подозреваемых 14-летнего и 17-летнего. Сами юноши не пострадали.

По предварительным данным, за рулем находился 17-летний подросток. После задержания их отправили в арестный дом на вытрезвление. Детали случившегося будут установлены в ходе уголовного расследования.