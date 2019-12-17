Вт, 17.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Попытка угона закончилась для пьяных подростков в кювете
1

Фото ⟩ Попытка угона закончилась для пьяных подростков в кювете

Попытка угнать автомобиль закончилась для трех пьяных подростков преследованием полиции и тяжелой аварией.

Поздним вечером 16 декабря в Центр тревоги поступило сообщение, что с парковки на улице Уус в Тарту была угнана машина Chrysler Neon, на которой угонщик врезался в стоявший на той же парковке золотой Ford Mondeo и покинул место ДТП. 

Полицейские заметили угнанный автомобиль и дали сигнал остановиться, однако водитель не послушался и попытался оторваться. Но долго погоня не продлилась: неподалеку от  Кырвекюла угонщик совершил опасный маневр, в результате которого автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.

В автомобиле находились трое подростков. Полицейские задержали в качестве подозреваемых 14-летнего и 17-летнего. Сами юноши не пострадали.

По предварительным данным, за рулем находился 17-летний подросток. После задержания их отправили в арестный дом на вытрезвление. Детали случившегося будут установлены в ходе уголовного расследования.

Руководитель патрульного отделения полиции Тарту Альвар Пяхкель рассказал Postimees, что события начались поздним вечером в 23:20, когда бдительный житель Тарту сообщил о попытке угона. Отреагировавшие на сообщение патрульные полицейские заметили описываемый Chrysler в тартуском районе Раади. «Водитель не остановился и продолжил движение по шоссе Йыхви-Тарту-Валга. Добравшись до перекрестка, автомобиль наехал лопнувшей покрышкой на островок безопасности, где врезался в дорожный знак, завалился на бок и скатился в кювет», – описал произошедшее Пяхкель.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ