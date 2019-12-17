Моль в обмороке

Об этом мы узнали, когда в Пярну отменили праздничный салют, а потом пошли разговоры, что в следующем году его примеру может последовать и Таллинн. Кто-то стал возмущаться, но тут же получил отпор: мало того, что это дорого и неэкологично, так еще и… пугает собак. И даже некоторых кошек. А остальные добавили: и не только их. Всех, буквально всех божьих тварей! В том числе крыс, мышей и даже моль.

Ходит ненависть по кругу

Примечательно, что во внесалютное время, мыши и моль нафиг никому не нужны, особенно в условиях, когда травить их можно только гуманными методами, то есть средствами, которые не убивают, а делают их сильнее. Но не настолько, чтобы милые зверушки смогли пережить салют. Еще более примечательно, что собаки, которых раздражает салют, сами до безумия раздражают многих людей.

Недавно в ФБ я наблюдала натуральную массовую истерику: отменить, запретить и всех посадить – псов на цепь, хозяев – в тюрьму. Солировали яжематери и яжеотцы. Одна, прости господи, «мамочка» даже рассказала историю о том, как она заметила собаку, спущенную с поводка, и немедленно потребовала ее пристегнуть. Когда же была проигнорирована, позвонила в полицию, а затем, совокупно с ребенком (!), хвостом ходила за злостными нарушителями ровно до прибытия патруля. Вы только прикиньте: яжемать с визгами, воплями и трехгодовасиком преследует находящееся на вольном выпасе общественно опасное животное, готовое сожрать обоих!

По счастливой случайности не сожрало, видимо, уже другими детьми наелось. Но почему патруль немедленно не изъял у нее ребенка, жизнью которого она рисковала? Тут нужно выбирать одно из двух: либо собака безобидна и ты к ней не цепляешься, либо она опасна – и тогда ты с ребенком не подходишь к ней на пушечный выстрел. А если подходишь, то ты не яжемать, и даже вообще не мать, а предмет пристального изучения ювенальной юстиции.

Но это мы отвлеклись, а для яжематерей у меня неприятный сюрприз: они сами раздражают и даже бесят практически всех. Есть сюрприз и похуже: очень многих выводят из себя и их детки (у них всегда не дети, а детки). И не только их, но и вообще любые. Потому что шумят, бегают, слов не понимают и пользы от них ноль. Особенно детей не выносят те, чьи идеально воспитанные чада давно выросли, не говоря уже о чайлдфри – те и себя в детстве задним числом ненавидят. Но как же терпеть не могут этих чайлдфри сторонники традиционных ценностей!

Живи, но не давай другим!