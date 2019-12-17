Смартфон Huawei снова возглавил рейтинг DxOMark

Вышедший осенью смартфон Huawei Mate 30 Pro в свое время опередил всех в рейтинге DxOMark, став новым королем мобильной фотографии.
Позже вышел Xiaomi CC9 Pro, в Эстонии известный под именем Mi Note 10, который получил столько же суммарных баллов, пишет Ixbt.com.
И вот сегодня в рейтинге DxOMark новый король. Точнее, новый лишь отчасти. Huawei Mate 30 Pro 5G получил 123 балла, то есть на 2 балла больше, чем его собрат без поддержки сетей пятого поколения. Если посмотреть подробнее, то на 2 балла увеличилась оценка и фотовозможностей, и видеосъемки.
Специалисты источника говорят, что результаты Mate 30 Pro 5G очень близки к тому, что показывает обычная версия этого смартфона, но Huawei доработала и оптимизировала ПО, что и повлияло на оценку. В частности, чуть улучшилась детализация и работа с шумами, а автофокус при приближении стал стабильнее.
Если сравнить сделанные источником фото, действительно можно заметить чуть лучшую детализацию, хотя для этого нужно очень сильно приближать снимки.