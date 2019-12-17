Вт, 17.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

Смартфон Huawei снова возглавил рейтинг DxOMark

Huawei Mate 30 Pro.

ФОТО: CHRISTOF STACHE/AFP

Вышедший осенью смартфон Huawei Mate 30 Pro в свое время опередил всех в рейтинге DxOMark, став новым королем мобильной фотографии.

Позже вышел Xiaomi CC9 Pro, в Эстонии известный под именем Mi Note 10, который получил столько же суммарных баллов, пишет Ixbt.com.

И вот сегодня в рейтинге DxOMark новый король. Точнее, новый лишь отчасти. Huawei Mate 30 Pro 5G получил 123 балла, то есть на 2 балла больше, чем его собрат без поддержки сетей пятого поколения. Если посмотреть подробнее, то на 2 балла увеличилась оценка и фотовозможностей, и видеосъемки.

Специалисты источника говорят, что результаты Mate 30 Pro 5G очень близки к тому, что показывает обычная версия этого смартфона, но Huawei доработала и оптимизировала ПО, что и повлияло на оценку. В частности, чуть улучшилась детализация и работа с шумами, а автофокус при приближении стал стабильнее.

Если сравнить сделанные источником фото, действительно можно заметить чуть лучшую детализацию, хотя для этого нужно очень сильно приближать снимки.

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